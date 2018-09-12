Экс-игрок «Ливерпуля»: «В этом сезоне Клоппу не нужны трофеи»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс не ждёт от команды Юргена Клоппа трофеев, а хочет, чтобы она приблизилась к уровню «Манчестер Сити».

"Ливерпуль" в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году, когда в его составе выступал Барнс.

"Что лучше: выиграть трофей, например Кубок лиги, и отстать на 25 очков от «Манчестер Сити» или остаться без трофея и финишировать позади «горожан» на три очка? Я бы выбрал второй вариант. Это показало бы прогресс «Ливерпуля».

Так что Клоппу важно не столько выиграть трофей, сколько стать ближе к вершине Премьер-лиги. Чем ближе вы к титулу, тем стабильнее выступаете, что, в свою очередь, поможет вам и в кубковых турнирах.