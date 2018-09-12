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Мозер отказалась обсуждать ситуацию со Столбовой
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Мозер отказалась обсуждать ситуацию со Столбовой 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Тренер Нина Мозер отказалась обсуждать ситуацию со своей бывшей подопечной Ксенией Столбовой. Летом распалась пара Столбовой с Федором Климовым, который завершл карьеру. С сентября Столбова тренируется с выступающим за Францию Андрееем Новоселовым.
— Тема Ксении Столбовой уже давно всех интересует, ещё с тех пор, когда я в Канныне сказала, что их с Федором олимпийский сезон станет последним в их карьере, — цитирует "РИА Новости" Мозер. — Я отталкивалась от слов спортсменки. Но так и получилось в конечном итоге. Сейчас я не хочу ничего говорить, я желаю ей удачи и надеюсь, что она будет откровенна и честна со своими новыми наставниками.
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