Мозер отказалась обсуждать ситуацию со Столбовой 

Тренер Нина Мозер отказалась обсуждать ситуацию со своей бывшей подопечной Ксенией Столбовой. Летом распалась пара Столбовой с Федором Климовым, который завершл карьеру. С сентября Столбова тренируется с выступающим за Францию Андрееем Новоселовым.
— Тема Ксении Столбовой уже давно всех интересует, ещё с тех пор, когда я в Канныне сказала, что их с Федором олимпийский сезон станет последним в их карьере, — цитирует "РИА Новости" Мозер. — Я отталкивалась от слов спортсменки. Но так и получилось в конечном итоге. Сейчас я не хочу ничего говорить, я желаю ей удачи и надеюсь, что она будет откровенна и честна со своими новыми наставниками.