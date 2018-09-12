Андрей Канчельскис: Чехия — пассажирский поезд, победа над ней — не показатель

Бывший полузащитник сборной России и «МЮ» высказался о последних результатах сборной России.

— Какое впечатление оставила сборная России в матчах с Турцией (2:1) и Чехией (5:1)? — У меня нет позиции посередине. Либо плохо, либо хорошо. На данный момент все хорошо. Матч с Турцией смотрел в прямом эфире, с чехами — в повторе. Играли здорово. Но выводы делать рано. Выводы делаются по итогам турнира.

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— В чем команде Станислава Черчесова надо прибавлять? — Во втором тайме игры с Турцией были проблемы в центре обороны. У нас нет пока классных защитников, которые бы помогали вратарю — будь то Акинфеев или Лунев. В середине поля все лучше, в нападении тоже есть вариативность.

Но если бы у турок были классные нападающие, могли бы спокойно отгрузить нам двушку. Потом, правда, Турция победила в гостях шведов. Значит, класс есть. Ну а для сборной России — позитив, отношение болельщиков. Люди повернулись к команде лицом, и она того заслужила.

— Разгром Чехии о чем говорит? — Для меня нынешняя Чехия — команда уровня Саудовской Аравии, пассажирский поезд. Раньше там были сильные футболисты, а сейчас… Такое же жалкое впечатление производит Италия жалко смотреть…

Вот от игры сборной России эффект другой. Но что такое успех? Борьба за медали. А пока для нас восьмое место на чемпионате мира считается суперрезультатом. Это неправильно. И позор, что за это восьмое место дают значки ЗМС. Ну как такое возможно? За серебро Олимпиады такое звание не полагается. Это ужасно. Но у нас все можно…

— Но прогресс в игре сборной России заметен? — По первому тайму матча с Турцией — да. Даже несмотря на пропущенный гол. В остальном не переоценивал бы последние результаты. Разгром чехов — уж точно не показатель. Обыграли мертвую команду. Чему особо радоваться?