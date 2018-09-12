Политолог отметил явный «личностный рост» недавно назначенных глав регионов

В среду в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) состоялся круглый стол «Единый день голосования — 2018: основные итоги, тенденции и выводы», участники которого пришли к выводу о том, что главным результатом стал успех «Единой России», выигравшей в подавляющем большинстве регионов и набравшей более 60% мандатов.

Глава ФоРГО Константин Костин напомнил, что избирательная кампания проходила под очень сильным негативным влиянием. Речь идет о социально чувствительном законопроекте о модернизации пенсионной системы, а также о неблагоприятных социально-экономических факторах, такие как рост цен на бензин. Тем не менее, ЕР в данном случае нарушила мировую политическую традицию: обычно партии, принимающие на себя ответственность за повышение пенсионного возраста, проигрывают выборы.

«Это было во всех странах… У партии, которая имеет мужество взять на себя ответственность за не очень популярное, но необходимое для страны решение, результат этот падает очень сильно… Эти выборы показали, что запас прочности, несмотря ни на что, у «Единой России» достаточно высокий», — цитирует Костина «Ридус»

Политолог уверен, что «Единая Россия» в целом выиграла выборы, так как набрала в регионах в среднем более 60% мандатов.

В странах, где какая-то партия инициировала повышение пенсионного возраста, она с треском проигрывала следующие выборы, сказал уже после заседания газете ВЗГЛЯД еще один участник круглого стола, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

На самом деле, «Единая Россия» выиграла, считает Кузнецов, напомнив, что 16 кандидатов в губернаторы, поддержанных этой партией, победили. «Ну и еще посмотрим результаты второго тура. Я думаю, что если не все четверо, то двое-трое исполняющих обязанности соберутся, приобретут какие-то навыки и компетенции и в итоге победят».

«Единороссам удалось в целом выиграть, прежде всего, за счет программы реальных дел, — считает Глеб Кузнецов. — Люди их знают, знают, что как они работают. С другой стороны, предложения по смягчению пенсионной реформы, которые были озвучены за две недели до выборов, тоже нашли своих слушателей. Люди услышали и одобрили единороссовские предложения и предложения президента. И в итоге рейтинг партии в последний месяц перешел от снижения, которое наблюдалось в июне, к росту. А есть такой железный закон политтехнологий: кто последние две недели перед выборами социологически растет, тот выступает лучше, чем ожидалось».

Кузнецов обратил внимание на то, что выборы были очень конкурентными. «Конкуренция была очень острой, — для многих неожиданно острой. Многие московские „диванные политологи“ говорили, что все предрешено, что в выборах нет ничего интересного, и смеялись над теми, кто говорил о том, что конкуренция не только не упала, но и выросла», — отметил он.

Результаты голосования, по словам Кузнецова, опровергли прогнозы диванных политологов. «Мы видим и четыре вторых тура, и большое количество муниципалитетов, где единороссы либо выиграли с маленьким отрывом, либо проиграли, и заксобрания, где оппозиция подросла», — напомнил он.

Резко снизилось на этих выборах и количество жалоб, что Кузнецов объяснил объективными факторами. «Наши избирательные комиссии неустанно заботятся о качестве и прозрачности процедуры, — утверждает эксперт. — Это и приводит к результату. Каждые новые выборы проводятся на более высоком инфраструктурном уровне».

Кроме того, надо понимать, что жалобы — это зачастую способ людям, проигравшим на выборах, объяснить свое поражение, напомнил эксперт.

«Сейчас, когда выросла конкуренция, когда в избирательные кампании много где включились яркие и интересные кандидаты. Они боролись, а не просто готовили жалобы, чтобы потом объяснять, будто власть их лишила заслуженного приза. В результате, думаю, много где единороссам впору самим жаловаться на оппозиционеров», — отметил политолог.

По мнению многих экспертов, удачно сыграла и ставка президента на обновление власти. Все недавно назначенные, молодые губернаторы одержали победу в первом же туре. Исключением стал результат Андрея Тарасенко в Приморье, однако там на активности избирателей сказались погодные условия, в частности, на край недавно обрушился тайфун.

Кузнецов также высоко оценил кадровую политику кремлевской администрации , — на его взгляд, она прошла проверку выборами.

«Видимо, та же самая тенденция, что проявилась на день голосования прошлого года, — сказал он. — Новые назначенные губернаторы, так называемые «губернаторы нового поколения», показывают результаты лучше, чем вроде бы проверенные товарищи, которые идут на свой второй и третий срок».