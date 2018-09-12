Поздняков: процедура выборов в Федерации бобслея России была не совсем корректна

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Процедура отчетно-выборной конференции Федерации бобслея России была проведена некорректно, Олимпийский комитет России (ОКР) предупредил федерацию о возможных рисках. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков

В июне нынешнего года президент Федерации бобслея России Александр Зубков был переизбран на этот пост. Остальные претенденты сняли свои кандидатуры до начала голосования.

"Сложившаяся ситуация в бобслее связана с процедурой отчетно-выборной конференции, которая была, с нашей точки зрения, не совсем корректна, — сказал Поздняков. — Мы в свое время направили письмо в Федерацию бобслея России с просьбой устранить предполагаемые нарушения в ходе отчетно— выборной конференции, в письме мы акцентировали внимание на том, что могут возникнуть риски по вопросу легитимности проведения конференции".

"Как раз то, о чем мы предупреждали сейчас начало происходить. Поэтому вопрос ушел в юридическую плоскость, и, я думаю, эта тема будет иметь свое продолжение и в соответствии с законом будет разрешена", — считает глава ОКР.

Кандидатами на пост президента Федерации бобслея России, помимо Зубкова, являлись бывший главный тренер сборной России Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов. Соколов 27 августа сообщил ТАСС, что оспорил избрание Зубкова в Басманном районном суде Москвы. Аналогичные иски к Федерации бобслея России подали еще несколько физических лиц, в числе которых олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов

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