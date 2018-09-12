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Поздняков: процедура выборов в Федерации бобслея России была не совсем корректна
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Поздняков: процедура выборов в Федерации бобслея России была не совсем корректна 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Процедура отчетно-выборной конференции Федерации бобслея России была проведена некорректно, Олимпийский комитет России (ОКР) предупредил федерацию о возможных рисках. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.
В июне нынешнего года президент Федерации бобслея России Александр Зубков был переизбран на этот пост. Остальные претенденты сняли свои кандидатуры до начала голосования.
"Сложившаяся ситуация в бобслее связана с процедурой отчетно-выборной конференции, которая была, с нашей точки зрения, не совсем корректна, — сказал Поздняков. — Мы в свое время направили письмо в Федерацию бобслея России с просьбой устранить предполагаемые нарушения в ходе отчетно— выборной конференции, в письме мы акцентировали внимание на том, что могут возникнуть риски по вопросу легитимности проведения конференции".
"Как раз то, о чем мы предупреждали сейчас начало происходить. Поэтому вопрос ушел в юридическую плоскость, и, я думаю, эта тема будет иметь свое продолжение и в соответствии с законом будет разрешена", — считает глава ОКР.
Кандидатами на пост президента Федерации бобслея России, помимо Зубкова, являлись бывший главный тренер сборной России Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов. Соколов 27 августа сообщил ТАСС, что оспорил избрание Зубкова в Басманном районном суде Москвы. Аналогичные иски к Федерации бобслея России подали еще несколько физических лиц, в числе которых олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост— агентством и модератором зоны презентаций регионов и инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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