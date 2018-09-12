Канада объявила состав на сезон. В него вошла только одна олимпийская чемпионка-2018 в команде 

Сборная Канады объявила состав на сезон-2018/19. Примечательно, что в него вошла только одна фигуристка, выигравшая Олимпиаду-2018 в командном турнире — Габриэль Дэйлмен.
Женщины: Габриэль Дэйлмен, Ларкин Остман, Ален Шартран, Аврора Котоп.
Мужчины: Киган Мессинг, Нам Нгуен, Кевин Рейнолдс, Роман Садовски, Николя Надо.
Пары: Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, Камиль Рюст/Эндрю Вольф, Эвелин Уэлш/Треннт Мишо.
Танцы: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, Кэролайн Сусисс/Шейн Файрус, Хейли Сэйлс/Николас Уомстикер.