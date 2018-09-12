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Терри отклонил предложение «Спартака»
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Терри отклонил предложение «Спартака» 

Газета.Ru + ещё 9 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник «Челси» и «Астон Виллы» Джон Терри отклонил предложение московского "Спартака" и не переедет в Россию, сообщает "Советский спорт".
"После долгих размышлений я решил отказаться от контракта с московским «Спартаком». Я хотел бы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу, а также его болельщикам всего самого хорошего в этом сезоне.
"Спартак" — амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после беседы со своей семьей, я решил, что это не лучший вариант для меня. Удачи, «Спартак», — написал Терри в своем инстаграме.
По информации Daily Mail, футболитс отказался от однолетнего контракта, несмотря на зарплату в £3 млн  Ранее сообщалось, что "Астон Вилла" может перехватить Терри у «Спартака».
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