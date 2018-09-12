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КХЛ. «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом»
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КХЛ. «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. В Астане «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик», а в Уфе «Салават Юлаев» играл с нижегородским «Торпедо».
"Барыс" был близок к победе над «Нефтехимиком» в основное время. После двух периодов клуб из столицы Казахстана был впереди 4:2. У хозяев две шайбы забросил Роман Старченко, по разу отличились Даррен Диц и Кертис Валк. Но в третьей 20-минутке гости сумели отыграться. Павел Куликов реализовал численное преимущество, а Йонас Няттинен отличился при игре в равных составах. Основное время завершилось вничью 4:4, а в дополнительном периоде удача улыбнулась «Нефтехимику». Адам Полешек забросил меньшинстве и принес победу гостям 5:4.
В уфимском матче первый период не принес успеха ни одной из сторон. Но во второй 20-минутке хозяева забросили три безответных шайбы. Два гола на счету Вячеслава Солодухина, один раз отличился Дмитрий Кугрышев. Но в третьем периоде автозаводцы попытались спасти игру. Юрий Сергиенко отыграл один гол. Уфимец Антон Бурдасов в четвертый раз огорчил вратаря «Торпедо» Станислава Галимова. Но Владимир Галузин снова сократил отставании, а затем Эндрю Кэлоф забросил третью шайбу и поставил выигрыш «Салавата» под сомнение. Но уфимцы удержали победный счет 4:3.
"Салават Юлаев" набрал 8 очков и догнал «Торпедо». Команды делят 3-4 места в Восточной конференции. У «Нефтехимика» и «Барыса» по 4 очка и соответственно 7 и 8 места.
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