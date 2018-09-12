КХЛ. «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Барысом»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. В Астане «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик», а в Уфе «Салават Юлаев» играл с нижегородским «Торпедо».

"Барыс" был близок к победе над «Нефтехимиком» в основное время. После двух периодов клуб из столицы Казахстана был впереди 4:2. У хозяев две шайбы забросил Роман Старченко , по разу отличились Даррен Диц и Кертис Валк. Но в третьей 20-минутке гости сумели отыграться. Павел Куликов реализовал численное преимущество, а Йонас Няттинен отличился при игре в равных составах. Основное время завершилось вничью 4:4, а в дополнительном периоде удача улыбнулась «Нефтехимику». Адам Полешек забросил меньшинстве и принес победу гостям 5:4.

"Салават Юлаев" набрал 8 очков и догнал «Торпедо». Команды делят 3-4 места в Восточной конференции. У «Нефтехимика» и «Барыса» по 4 очка и соответственно 7 и 8 места.