В Рязанской области прошел мотокросс в память Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова

Гонщики Мордовии, Белгородской, Московской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей в одно из недавних воскресений собрались в Шацке на 39-й по счету межрегиональный мотокросс памяти Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова.

Мотокросс организовало региональное отделение ДОСААФ Рязанской области при содействии областного министерства физической культуры и спорта, администрации Шацкого района и областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.

Гонщики состязались в шести классах мотоциклов, а победителями стали Дмитрий Косов (Белгород), Максим Бочаров и Илья Рыжих (оба — Пенза), Павел Кирсанов (ДОСААФ, Сасово Рязанской области), Юрий Сучков (ДОСААФ, Шацк Рязанской области) и Алексей Таташвили (Москва).

Победителями командной борьбы стали гонщики Шацкого учебного спортивно-технического центра ДОСААФ.