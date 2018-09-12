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В Рязанской области прошел мотокросс в память Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова
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В Рязанской области прошел мотокросс в память Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Его организовало региональное отделение ДОСААФ Рязанской области при содействии областного министерства физической культуры и спорта, администрации Шацкого района и областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.
Гонщики Мордовии, Белгородской, Московской, Липецкой, Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей в одно из недавних воскресений собрались в Шацке на 39-й по счету межрегиональный мотокросс памяти Героя Советского Союза молодогвардейца Ивана Земнухова.
Мотокросс организовало региональное отделение ДОСААФ Рязанской области при содействии областного министерства физической культуры и спорта, администрации Шацкого района и областной федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.
Гонщики состязались в шести классах мотоциклов, а победителями стали Дмитрий Косов (Белгород), Максим Бочаров и Илья Рыжих (оба — Пенза), Павел Кирсанов (ДОСААФ, Сасово Рязанской области), Юрий Сучков (ДОСААФ, Шацк Рязанской области) и Алексей Таташвили (Москва).
Победителями командной борьбы стали гонщики Шацкого учебного спортивно-технического центра ДОСААФ.
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