Кенеди мечтает вернуться в «Челси» и выиграть АПЛ

Полузащитник «Ньюкасла» Роберт Кенеди не теряет надежд вернуться в «Челси».

Напомним, ради получения игровой практики Кенеди вот уже второй сезон проводит в «Ньюкасле» на правах аренды.

"Нельзя сказать, что я провалился в «Челси». Я пришёл в клуб очень молодым, в 19 лет. Было правильнее уйти в аренду и получать игровую практику, чем остаться в «Челси» и не играть.

Надеюсь, что я проведу в «Ньюкасле» хороший сезон и вернусь в «Челси». У меня есть мечта: вернуться и стать чемпионом Англии", — цитирует Кенеди Goal.com.