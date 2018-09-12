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Кенеди мечтает вернуться в «Челси» и выиграть АПЛ
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Кенеди мечтает вернуться в «Челси» и выиграть АПЛ 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ньюкасла» Роберт Кенеди не теряет надежд вернуться в «Челси».
Напомним, ради получения игровой практики Кенеди вот уже второй сезон проводит в «Ньюкасле» на правах аренды.
"Нельзя сказать, что я провалился в «Челси». Я пришёл в клуб очень молодым, в 19 лет. Было правильнее уйти в аренду и получать игровую практику, чем остаться в «Челси» и не играть.
Надеюсь, что я проведу в «Ньюкасле» хороший сезон и вернусь в «Челси». У меня есть мечта: вернуться и стать чемпионом Англии", — цитирует Кенеди Goal.com.
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