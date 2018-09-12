Дмитрий Азаров встретился с бывшими оппонентами по политической гонке 

Работать совместно на благо губернии. Руководитель области Дмитрий Азаров, одержавший победу на выборах губернатора, встретился с теперь уже бывшими соперниками по политической гонке. Глава региона подчеркнул, что каждый из кандидатов представляет не просто интересы партий, а прежде всего, жителей Самарской области. Поэтому необходимо объединить усилия и эффективно трудиться на благо самарцев. Собравшиеся озвучили главе региона свои предложения по развитию субъекта. В частности, Алексей Лескин от КПРФ подготовил обращения жителей, справедливоросс Михаил Маряхин сообщил о подготовленных законопроектах, а лидер фракции ЛДПР Александр Степанов также затронул вопросы экологии и сотрудничества.