Максименко готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»

Голкипер "Спартака" Александр Максименко в рамках прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» ответил на вопросы болельщиков.

— Как пережил обидный гол от Владимира Рыкова в матче чемпионата России?

— Вопросы про гол Рыкова уже в шутку перевожу. В первые минуты хотел убежать со стадиона, чтобы меня никто не видел. Обидненький гол. До этого такие только по телевизору видел, а тут это со мной произошло. Ком в горле встал, было тяжело. Через два дня успокоился, отпустил ситуацию, перелистнул страницу и готовился к следующей игре. Так что всё перевожу в шутку. Теперь Володе Рыкову подписка в Instagram обеспечена.

— Мы не та команда, которая зависит от одного игрока. Куинси не один год был лидером «Спартака», переход в европейский клуб — это шаг вперед. Могу только пожелать ему удачи. Увидимся на футбольных полях.

— Где видишь себя через 10 лет?

— Тяжело загадывать, слишком большой срок. Хочется в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов, условно в «Барселоне». Я бы хотел поиграть в АПЛ, это самая сильная лига, просто икона. У нас тоже много силовой борьбы, поэтому такой стиль в Англии не смущает. Если вдруг я там окажусь, у меня просто выбора не будет! Хотелось бы оказаться в первой шестерке, просто посмотреть, что это такое, ощутить атмосферу.

Но я готов и за «Спартак» провести всю свою карьеру. Это дорогого стоит. Сейчас мало таких людей, которые верны своему клубу. Если «Спартак» предложит пожизненный контракт, то, наверное, я его подпишу.