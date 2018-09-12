Ещё
Максименко готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

Максименко готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком» 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер "Спартака" Александр Максименко в рамках прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» ответил на вопросы болельщиков.
— Как пережил обидный гол от Владимира Рыкова в матче чемпионата России?
— Вопросы про гол Рыкова уже в шутку перевожу. В первые минуты хотел убежать со стадиона, чтобы меня никто не видел. Обидненький гол. До этого такие только по телевизору видел, а тут это со мной произошло. Ком в горле встал, было тяжело. Через два дня успокоился, отпустил ситуацию, перелистнул страницу и готовился к следующей игре. Так что всё перевожу в шутку. Теперь Володе Рыкову подписка в Instagram обеспечена.
— Как повлиял на «Спартак» уход Куинси Промеса?
— Мы не та команда, которая зависит от одного игрока. Куинси не один год был лидером «Спартака», переход в европейский клуб — это шаг вперед. Могу только пожелать ему удачи. Увидимся на футбольных полях.
— Где видишь себя через 10 лет?
— Тяжело загадывать, слишком большой срок. Хочется в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов, условно в «Барселоне». Я бы хотел поиграть в АПЛ, это самая сильная лига, просто икона. У нас тоже много силовой борьбы, поэтому такой стиль в Англии не смущает. Если вдруг я там окажусь, у меня просто выбора не будет! Хотелось бы оказаться в первой шестерке, просто посмотреть, что это такое, ощутить атмосферу.
Но я готов и за «Спартак» провести всю свою карьеру. Это дорогого стоит. Сейчас мало таких людей, которые верны своему клубу. Если «Спартак» предложит пожизненный контракт, то, наверное, я его подпишу.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Терри не перейдёт в "Спартак" Экс-игрок "Ливерпуля": "В этом сезоне Клоппу не нужны трофеи" ​Дик Адвокат возглавит "Утрехт"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Провал чемпионки
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение