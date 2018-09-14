«Легенды о Круге»: телеканал «МИР» покажет фильм о короле шансона

На телеканале «МИР» — многосерийный фильм о короле русского шансона «Легенды о Круге ». Альбомы Михаила Круга выпускались миллионными тиражами. Он выступал на сценах и давал концерты в местах заключения. В 2002 году карьеру и жизнь певца оборвали убийцы. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Елена Савельева

1 июля 2002 года провинциальную Тверь, как гром среди ясного неба, сотрясла страшная весть: убили самого известного жителя города, короля шансона. В эту ночь музыканта не должно было быть дома — отмечали День города. Но по телевизору показывали футбол. Страстный болельщик, он решил вернуться.

Когда Круг с женой вернулись, грабители уже находились в доме. Они напали на тещу, на крики прибежал Круг. Два пулевых ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Были это обычные грабители или киллеры, которые пришли выполнить заказ, неясно. Убийство до сих пор не раскрыто. Но актер Юрий Кузнецов-Таежный — он сыграл главную роль в сериале «Легенды о Круге» — делает сенсационное заявление.

«Лезть к Михаилу Кругу за деньгами — это как-то не понятиям совершенно, если ты живешь по понятиям. Но они, видимо, за это и поплатились. Их в живых никого нет. Больше я ничего не могу сказать на камеру. Но никого в живых из этой группировки негодяев нет. Разбиралась не полиция, не милиция», — сказал он.

Когда актеру предложили эту роль, он был на 16 килограммов легче. Чтобы быть похожим на исполнителя, пришлось набрать вес. За несколько месяцев Юрий пересмотрел километры пленки, переслушал гигабайты записей музыканта. Но это было не самое сложное. Фильм практически документальный. Съемки проходили в Твери. А знаковые сцены снимали в настоящем доме Михаила Круга.

«Было немножко жутковато. Вообще все эти ночные съемки сопровождались негромкими разговорами. Я помню, что никто не повышал голоса, все было тактично. Все было, может, немножко медленно, но без излишнего эмоционального состояния. Потому что все понимали, где мы находимся и что мы снимаем», — рассказал артист.

Кузнецов-Таежный настолько перевоплотился в Круга, что окружающих буквально пробивало током. Мама Михаила Круга Зоя Петровна на первой встрече смогла проронить только одно слово: «Похож…». Долго не могли прийти в себя и музыканты короля шансона.

«Со мной группа «Попутчик» работала. В ДК «Химволокно» мы пели песню о Твери, у гитариста дрожат руки. Те артисты, музыканты, которые работали с Кругом, выходили на сцену, видели меня и их подтрясывало. Они говорят — дежавю, мы 10 лет не видели человека, и тут… Вы понимаете, о чем речь?», — вспоминает исполнитель главной роли.

Вся правда о жизни и смерти музыканта, который ни дня не провел «на зоне», но смог покорить публику с обеих сторон тюремной решетки. «Легенды о круге» смотрите уже в эту пятницу на телеканал «МИР».

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