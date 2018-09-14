Команда Чувашии заняла пятое место в военной игре «Зарница»

ЧЕБОКСАРЫ, 14 сен — РИА Новости . Команда Чувашии вошла в пятерку победителей прошедшей в Волгограде Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница», сообщил РИА Новости представитель министерства образования и молодежной политики республики.

"Зарница" — игра, в ходе которой участники из молодежных общественных объединений, школ и колледжей соревнуются в игровых дисциплинах с элементами военных учений. Команды участвуют в смотрах строя и песни, показывают знания военной истории и символики России, правил дорожного движения, ориентируются на местности, соревнуются в стрельбе, метании гранаты, выполняют силовые упражнения, участвуют в спортивной и военизированной эстафетах.

"Команду Чувашии представляли юнармейцы Чебоксарского экономико-технологического колледжа министерства образования Чувашии — победители республиканского этапа игры «Зарница» и «Орленок» среди профессиональных образовательных организаций. В ходе финальных соревнований на общероссийском этапе команда Чувашии заняла пятое место среди 23 региональных команд, пройдя испытания на силу, смекалку и выносливость, а также показав знание военной истории России и умение работать в команде", — сказал собеседник агентства.

По его словам, конкурсанты проходили девять заданий военно-прикладных дисциплин: совершали многокилометровые марш-броски, проходили огненно-штурмовую полосу препятствий, прыгали с парашютом, участвовали в турнире по лазертагу (командная игра на поражение безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата).

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