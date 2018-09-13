Чемпионат России. РПЛ. Трансферы. Свободные агенты

Мы теперь живём с этим знанием. И вы живите.

Бакари Сако

Малийский гений, способный сыграть на любом фланге обороны и даже в центре атаки. Стильный, как все малийцы, игравшие во Франции. Мощный, как все малийцы, игравшие в Англии. Остался без клуба, так как зимой получил перелом голеностопа. У Сако идеальное хобби — он коллекционирует уникальные дизайнерские бутсы. Ему всего 30 лет. Идеальное сочетание хайпа и пользы.

Видео можно посмотреть на официальном канале Crystal Palace FC в YouTube.

Венгерский гений, прекрасно адаптированный к чемпионату России. Отыграл два года в ОАЭ, а до этого ещё год в Турции — теперь ему даже деньги не нужны. Разносторонний, левоногий, с ударом. А ещё Transfermakt показывает 97 матчей в Премьер-лиге — надо вернуться и пробить сотку.

Мигел Велозу

Португальский гений с огромным опытом игры в международных матчах. Больше 50 игр за сборную Португалии, под 100 — в еврокубках. Не будет жаловаться на климат и быт, так как отыграл четыре года в Киеве. Идеальный кандидат на укрепление центра поля, с которым можно отыграть сезон, а затем ещё и продать его. Следующим летом Велозу будет всего 33 — некоторые португальцы в таком возрасте хотят зарплату в 4 млн евро.

Ласина Траоре

Самая грустная история конца лета, которую вы наверняка упустили. У Траоре, кажется, возник конфликт с агентом Дмитрием Селюком . Никто и никогда так не верил в форварда, как его представитель. И если действительно случился разрыв, то никакой справедливости в этом нет. А пока расставания не случилось, Селюк успел ещё раз напомнить о главных достоинствах Траоре. «Финансовая сторона для него не самая важная. Он реально мотивирован и хочет всем доказать и показать, что его рано списывать со счетов», — говорил Селюк. Ивуарийский гений мотивирован и готов.

Немецкий гений, игравший ключевую роль в чемпионском сезоне «Лестера». 35 матчей из 38 возможных, дубль в ворота «Манчестер Сити», победный мяч «Тоттенхэму». Всё испортила травма, из-за которой Хут пропустил прошлый сезон. Его поблагодарили и отпустили свободным агентом. Сейчас ему 34 года: он моложе Терри, у него 16 лет карьеры в Англии. Спасёт от проблем любую оборону чемпионата России.

Болгарский гений, способный не только забивать великолепные голы из любой позиции, но и создавать отличные рисунки. Наверняка в ближайшее время выучит русский и будет давать огненные интервью. Два года назад ходили не очень серьёзные слухи о возможном переходе Бербатова в «Енисей». Но за это время болгарин стал чуть постарше, а красноярский клуб вышел в РПЛ. Возможно, пора начать новые переговоры.

Эммануэль Эменике

Нигерийский угадайте кто. Идеальное подписание, потому что Эменике всего 31 год — несколько лет крепкой карьеры впереди. Главное — заинтересовать форварда предложением. Он любит необычные шаги: летом развёлся с Мисс Нигерия 2013 года и женился на Самой прекрасной девушке Нигерии 2014-го.

Армянский гений, связку которого с Эменике можно возродить. После ухода из «Спартака» Юра пару лет отыграл в США, потом сгонял в Швецию. Нигде особо не получалось, зато в России шло отлично. Возраст позволяет отыграть качественно минимум пару сезонов. А в Америку вернуться всегда успеет.

Альберто Аквилани

Вряд ли претендует на статус итальянского гения, но зато за плечами богатейший опыт. Играл за «Рому», «Ювентус», «Милан» и «Фиорентину». Плюс «Ливерпуль» и даже «Лас-Пальмас». Полузащитник, конечно, мечтает о возвращении в «Рому», но туда его уже вряд ли позовут. Зато есть другой клуб, связанный с гладиаторами, в который итальянца отправляли лет 10 назад. Пора доехать до России — другого шанса может и не быть.