Хачанов и Герасимов начнут матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия

В пятницу пройдут две одиночные игры, в которых первые номера команд встретятся со вторыми номерами. Таким образом, после Хачанова и Герасимова на корт выйдут Даниил Медведев Илья Ивашко . На субботу запланирован парный матч, на воскресенье — еще два одиночных.

Добавим, что проигравший в этом матче в октябре сыграет с командой Словакии за сохранение места в группе 1 евро-африканской зоны, а победитель сохранит место в этой группе и начнет следующий сезон с первого раунда.