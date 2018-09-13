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Хачанов и Герасимов начнут матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия
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Хачанов и Герасимов начнут матч Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия 

Советский спорт + ещё 2 7 часов назад
Матч плей-офф Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия откроется встречей Карена Хачанова и Егора Герасимова, сообщает «Р-Спорт».
В пятницу пройдут две одиночные игры, в которых первые номера команд встретятся со вторыми номерами. Таким образом, после Хачанова и Герасимова на корт выйдут Даниил Медведев и Илья Ивашко. На субботу запланирован парный матч, на воскресенье — еще два одиночных.
За сборную России также заявлены Андрей Рублев и Евгений Карловский, за Белоруссию — Максим Мирный и Андрей Василевский.
Добавим, что проигравший в этом матче в октябре сыграет с командой Словакии за сохранение места в группе 1 евро-африканской зоны, а победитель сохранит место в этой группе и начнет следующий сезон с первого раунда.
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