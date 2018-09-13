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Турниры по игре в бочча в Ростовской области откроют новые возможности людям с ограниченными возможностями здоровья
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Турниры по игре в бочча в Ростовской области откроют новые возможности людям с ограниченными возможностями здоровья 

Ростовские Вести 7 часов назад
Спортивные мероприятия стартовали в г. Шахты 13 сентября на стадионе легкоатлетического манежа. А уже 14 сентября продолжатся в Ростове-на-Дону — здесь пройдет открытый турнир по бочча. Турнир пройдет в рамках областных официальных спортивных соревнований Ростовской области по спорту лиц с ПОДА. Оба мероприятия будут организованы в рамках федеральной программы по развитию бочча в России "МегаФон бочча OPEN" и проекта «Спорт открывает горизонты». Сегодня, 13 сентября в г. Шахты за призовые места сразятся воспитанники Новочеркасского детского дома для детей с физическими недостатками, реабилитационного центра «Добродея» для детей с ограниченными возможностями здоровья и спортсмены Ростовской области с ПОДА. В рамках мероприятия также пройдет мастер-класс по новусу и соревнования по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир начнется в 12:00 на стадионе легкоатлетического манежа по адресу: г. Шахты, пр. К. Маркса, 112. Второе мероприятие — открытый областной турнир по бочча — состоится 14 сентября в 11:00 в Легкоатлетическом манеже ДГТУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева д.16. Турнир пройдет в рамках официальных областных спортивных соревнований Ростовской области по спорту лиц с ПОДА. В нем примут участие воспитанники Новочеркасского детского дома для детей с физическими недостатками, которых также ждут мастер-классы по бочча, настольному теннису и новусу. Оба турнира состоятся с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Президент Благотворительного Фонда «Новая Жизнь» Олег Голубев подчеркнул: «То, что мы делаем сегодня, предопределяет наше завтра. Именно поэтому можно сказать, что бочча в России будет с каждым днем становиться популярнее и развиваться активнее». «Мы рады видеть, как этот вид спорта развивается в регионе, а соревнования становятся системными. Это значит, что у детей с инвалидностью есть возможность наравне со сверстниками включиться в спортивную жизнь», — отмечает директор Ростовского отделения компании «МегаФон» Алексей Барков.
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