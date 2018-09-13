Ученики кадетского класса школы № 1324 побывали в Кремлевском дворце

В честь Дня города Москвы в Кремлевском дворце состоялись чествования лучших людей столицы.

Учащиеся 7-го кадетского класса новогиреевской школы № 1324 приняли участие в празднике под названием «Молодости нашей нет конца». Торжества, основной темой которых стало чествование заслуженных людей столицы, состоялись в Большом зале Кремлевского дворца съездов. В празднике приняли участие такие известные москвичи, как кардиохирург Лео Бокерия, академик Евгений Велихов , олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и другие известные люди. Но основную часть приглашенных составили люди, которые на своем скромном трудовом посту долгие годы трудились с полной самоотдачей, честно исполняя свой долг. Это акушерка, принявшая больше тридцати шести тысяч родов, машинист московского метро с трудовым стажем более сорока лет, москвичи, которые и по достижению столетнего возраста продолжают работать.

Лучших людей Москвы приветствовал мэр столицы Сергей Собянин

Для новогиреевских кадет участие в таких торжествах стало хорошим примером патриотизма и честного служения своей Родине.

Фото — Школа № 1324.