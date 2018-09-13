Даешь молодежь! ХК «Мамонты Югры» открыла новый сезон с побед

Молодёжная хоккейная команда «Мамонты Югры» открыла новый сезон, одержав на старте две победы над екатеринбургским «Авто». Юных хоккеистов в ледовый дворец Ханты-Мансийска пришли поддержать болельщики. Хотя их могло быть и больше, ведь вход на трибуны — бесплатный.

Больше рекламы

Информации по городу о том, что молодёжка начала сезон — немного. «Мы сами задаёмся вопросом „почему мало рекламы?“, — сетует болельщица Ирина Вахнина. — Она была на автобусах, на остановках, на баннерах в прошлом году. Информации мало, и она очень скудна».

Ситуацию прокомментировал менеджер отдела маркетинга ХК «Югра» Александр Пархоменко : «В новом сезоне мы проанализировали те рекламные носители, которые использовали в прошлом сезоне, провели открытое анкетирование всех болельщиков и сделали вывод о том, что наиболее эффективная реклама в настоящее время — в социальных сетях „ВКонтакте“ и Инстаграм. Большая часть болельщиков получает информацию именно там. Поэтому перераспределяем рекламные площади, чтобы усилить эти направления».

Содержательный хоккей

Молодёжная хоккейная лига объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Участие принимают 33 клуба из России, Китая, Латвии и Казахстана. Главный трофей — Кубок Харламова. По географическому принципу команды МХЛ поделены на Западную и Восточную Конференции. В сезоне 2017-2018 «Мамонты Югры» стали победителями в конференции «Восток».

«В нынешнем сезоне состав «Мамонтов» изменился более чем на 60%, омолодился. Ставить задачу победить было бы преждевременно. Однако нужно ставить цель — «виктория» в каждой встрече, показывая содержательный хоккей. Это поможет привлечь зрителей на трибуны», — уверен фанат Максим Волков

9 и 10 сентября «Мамонты» на своей площадке уступили «Толпару» из Уфы 1-2 в двух поединках.