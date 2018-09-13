«Боль никогда не оставит нас». Первый матч хоккейной команды после жуткой автокатастрофы

12 сентября стал особенным днем для жителей Гумбольдта. В среду хоккей по-настоящему вернулся в город, переживший страшную трагедию. 6 апреля 2018 года автобус канадской команды «Гумбольдт Бронкос», на котором хоккеисты и тренеры клуба ехали на матч полуфинальной серии юниорской лиги Саскачевана, столкнулся с грузовиком. В автокатастрофе погибли 16 человек, включая главного тренера «Бронкос» Дэрси Хогана.

Обновленную команду возглавил Натан Ойстрик — бывший хоккеист нескольких клубов НХЛ, успевший поиграть и в КХЛ за пражский «Лев». Первый соперником возрожденного «Бронкос» стал «Хокс» из Нипавина. Команды сыграли матч, который должен был состояться еще в апреле. Именно в Нипавин направлялся автобус с «Бронкос», когда произошла авария.

Дерек Паттер и Брэйден Камруд — единственные игроки, которые остались с прошлого сезона в «Гумбольдт». Оба отделились не слишком серьезными травмами в автокатастрофе и смогли спустя пять месяцев вернуться на лед.

— Мы знаем, что боль никогда не оставит нас. Мы будем вечно помнить и чтить погибших в этой ужасной трагедии. Но как бы то ни было мы будем продолжать двигаться вперед с ними и ради них, — сказал бывший президент клуба Кевин Гарринг.

Перед началом матча состоялась трогательная церемония открытия, на которой еще раз почтили память погибших. В символическом вбрасывании приняли участие Паттер, Камруд и бывший голкипер команды Джейкоб Вассерман, прикованный к инвалидной коляске.

На арене были выставлены фотографии погибших в аварии. Шестнадцать хоккейных клюшек, украшенных зелеными и желтыми лентами, разместили около стадиона с табличкой «Всегда в наших сердцах».

Несколько центральных спортивных телеканалов Канады и США бесплатно показали первый матч «Бронкос» в новом сезоне, еще раз показав важность события в национальных масштабах.

«Бронкос» проиграл со счетом 1:2, единственный гол команды забил новичок Майкл Кларк . Но в этом матче результат был совершенно не важен.

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