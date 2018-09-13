Самарцы участвуют в «Зарнице Поволжья-2018»

Соревнования пройдут с 12 по 15 сентября на базе отдыха «Самородово». Участие в них примут 14 команд из разных регионов ПФО, включая Самарскую область.

От имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин . «Сегодня игра „Зарница“ приобрела массовый характер и стала одной из визитных карточек ПФО, — сказал Паньшин. — Наша общая задача — возродить лучшие традиции военно-патриотического воспитания молодёжи, не допустить искажение истории, сохранить моральные ценности, преемственность поколений, высокие чувства гордости и любви к Родине».

В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК «Олимпийский» и на стадионе «Оренбург» прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 метров.

На территории воинской части № 33860 прошли состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова. Также юнармейцы побывали в историко-мемориальном комплексе «Салют, Победа!», приняли участие в культурно-развлекательной программе на базе СОЛДК «Самородово».

Военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» является одним из социально-значимых проектов Приволжского федерального округа. Цель проекта — приобщение детей и подростков к военно-прикладным видам спорта, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, а также подготовка к службе в Вооруженных Силах России. Основной частью игры в 2018 году по традиции станет состязательная программа. Юным спортсменам округа предстоит помериться силами в физической подготовке (бег на 60 м и 1000 м, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, силовая гимнастика); военной подготовке (строевая подготовка, сборка-разборка макета АК); спортивном ориентировании, а так же в военно-исторической викторине. Кульминацией «Зарницы Поволжья-2018» будет тактическая игра на местности. Команде-победительнице шестого окружного финала предстоит защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Помимо спортивной части для участников игр подготовлена культурно-развлекательная программа, наполненная тематическими днями — «День ДОСААФ», «День ветеранских организаций», «День молодежных организаций», «День казачества».