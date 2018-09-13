Калиниченко, Юран, и другие звёзды станут участниками футбольного фестиваля 

Бывшие игроки московского «Спартака» Максим Калиниченко и Сергей Юран, а также экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников станут участникам футбольного фестиваля «Спортивная волна — 2018». Ранее стало известно, что свою работу со сборными, состоящих из спортсменов, приехавших без команд, продолжат Валерий Шмаров и Руслан Нигматуллин. Они подготовят два коллектива, для участия в многодневном основном турнире и Суперкубке. Регистрация участников уже близиться к завершению, но еще остаются несколько вакантных мест.
Международный фестиваль «Спортивная волна» станет уже 12-ми по счету и пройдет на полях средиземноморского отеля Bellis DeLuxe в Турции. На протяжении всей недели с 6 по 13 октября состоятся сразу два футбольных турнира. Сетка «Основного» будет поделена на три дивизиона: «Мастерс», «Суперлига», «Любители». В дивизионе «Мастерс» сыграют команды, с обязательным условием нахождения на поле не менее 5 футболистов старше 42 лет. В «Суперлиге» встретятся сильнейшие коллективы не только прошедших фестивалей, но и в целом любительского футбола России и зарубежья. В «Любителях» нет никаких ограничений, кроме тех, которые действуют в едином игровом регламенте. В рамках последнего футбольного дня пройдет большой «Суперкубок». В олимпийской сетке сойдутся все команды, разбитые на пары слепым жребием.
Узнать подробности участия, а также ознакомиться с историей фестиваля и культурно-развлекательной программой можно на официальном сайте и в социальных сетях VK, Facebook и Instagram.