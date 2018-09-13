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Призеры и победители Олимпийских игр приедут на «Калашников биатлон фест» в Ижевск
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Призеры и победители Олимпийских игр приедут на «Калашников биатлон фест» в Ижевск 

ИА «Сусанин» 7 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Призеры и победители Олимпийских игр приедут на летние соревнования «Калашников биатлон фест», которые пройдут 22 сентября в столице Удмуртии. Об этом в четверг, 13 сентября, журналистам рассказал именитый стреляющий лыжник из Иван Черезов.
«У нас есть небольшой сюрприз для участников и для гостей мероприятия: мы ведем переговоры с рядом наших выдающихся спортсменов, которые не так давно закончили карьеру. У нас будет проходить в том числе автограф сессия на территории биатлонного комплекса», — рассказал Черезов.
Свое участие в мероприятии подтвердили Максим Чудов, Ольга Зайцева, Альбина Ахатова, Анна Богалий, Дмитрий Ярошенко и Виктор Майгуров.
По словам Черезова, эти спортсмены также примут участие в соревнованиях по стрельбе вместе с любителями, которые в этот день выйдут на старт.
«Мы сформируем команды и у каждой будет наставником выдающийся спортсмен», — уточнил собеседник.
Гонка «Калашников Биатлон Фест» пройдет на территории комплекса Демидова в виде забега на 2,7 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5. Организаторы напомнили, что к участию в гонке допускаются спортсмены-любители старше 18 лет при наличии у них медицинской справки об отсутствии противопоказаний.
«Мне кажется, что это уникальная возможность для всех попробовать себя в виде спорта, за которым ты с детства наблюдаешь по телевизору. Я бы посоветовал всем, кто ругает наших спортсменов, взять в руки винтовку на любительских соревнованиях и попробовать на огневом рубеже попасть — это ставит все на свои места и показывает, какая сложная работа у наших спортсменов. Всем рекомендую 22 сентября принять участие в соревнованиях», — сказал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.
Кроме спортивных состязаний будет организована развлекательная программа для болельщиков, включая выступления коллективов, пневматический тир с винтовками БИ-7-5 и МР-512, выставку оружия.
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