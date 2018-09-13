Был ли Александр Суворов в самом деле масоном

В 1935 году в Париже вышла книга Бакуниной «Знаменитые русские масоны». Писательница, принадлежавшая к русской эмиграции, создала в этой книге очень привлекательный образ ордена «вольных каменщиков».

В предисловии к книге сказано дословно следующее: «Народный герой, человек непревзойденной славы, генералиссимус Александр Васильевич Суворов — вот кто должен открыть собой ряд знаменитых русских деятелей-масонов». Именно на эту книгу и на эти строки опираются все исследователи вплоть до сегодняшнего дня, которые поддерживают версию того, что прославленный русский полководец принадлежал к масонской ложе. Но был ли Суворов в самом деле масоном?

Свидетельства «за»

В пользу версии о масонстве Александра Суворова говорит следующий факт. В январе 1761 года ложу «Zu den Drei Kronen» («К трем коронам»), которая располагалась в Кенигсберге, посетил, как записано в архиве ложи, обер-лейтенант Александр фон Суворов. Он представился мастером петербургской ложи «Три звезды». Запись из архива «вольных каменщиков» совпадает с фактом, хорошо известным всем биографам Суворова. Как раз в январе 1761 года, во время Семилетней войны, Суворов в самом деле бывал в Кенигсберге. Территория Восточной Пруссии была тогда занята русскими войсками, и отец полководца был назначен генерал-губернатором этих земель. Будущий генералиссимус приезжал навестить батюшку. Если он и в самом деле был мастером петербургской ложи, мог он навестить братьев по духу? Разумеется. С дня первого посещения и до самого отъезда из Кенигсберга, который имел место в начале 1762 года, Суворов числился членом ложи «К трем коронам». В списке ее членов, представленном 16 марта 1761 года в ложу Трех Глобусов, за № 6 значится Александр Суворов.

«Против»

Историкам масонства совершенно неизвестна ложа «Три звезды» в Петербурге. И это при том, что в Санкт-Петербурге действовала не одна ложа, и современники оставили множество свидетельств о том, кто именно являлся их членами. Масонство было в моде, и при всей закрытости ритуалов, шила в мешке утаить было невозможно. Были ложи «Молчаливость», «Постоянство», «Счастливое согласие», другие, но никаких следов ложи «Три звезды» кроме записи в бумагах кенигсбергской ложи найти так и не удалось. Далее. В пору посещения Кенигсберга Александр Суворов был подполковником, а не обер-лейтенантом (поручиком), как сказано в документе о посещении неким Суворовым ложи «К трем коронам». И, наконец, вся жизнь, все высказывания и поступки Суворова свидетельствуют о том, что к масонству он испытывал сильнейшую неприязнь, если не сказать резче. Само слово «франкмасон» имело для него значение ругательства. Князя Репнина, одного из самых влиятельных масонов той поры, Суворов в письмах называет «люцифером». Есть и еще одно яркое свидетельство того, как именно Суворов относился к масонству. Однажды в кругу офицеров зашла речь об одном из адъютантов, который как-то упал с большой высоты в пропасть и совсем не пострадал при этом. «Знаете ли, — передает слова Суворова автор мемуаров, — кто его вытащил оттуда? Черт, потому что он франкмасон». Суворов был очень верующим человеком, постоянно ходил на службы в церковь, постился, бил земные поклоны, во время служб читал «Апостол» и пел на клиросе. Такая простая, практически крестьянская религиозность совсем не похожа на мистицизм масонов, отвергавших идею Богочеловека Христа и поклонявшихся некоему абстрактному Высшему Разуму.

Ложа «К трём коронам»