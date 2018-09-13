Все российские хоккеисты в истории «Миннесоты Уайлд», статистика и рекорды

А главный русский тафгай здесь завершил карьеру в НХЛ.

«Миннесоту» трудно назвать российской командой. «Дикари» появились в НХЛ в сезоне-2000/01, но в первом же сезоне в её составе было два наших легионера — форварды Сергей Кривокрасов Максим Сушинский . Суперзвёзд из России штаб «Уайлд» не приглашал, в обменах с участием россиян участвовал вяло, и, в итоге, в истории команды отметились лишь шесть хоккеистов, но каждый из них внёс очень заметный вклад.

Одна из главных причин такого отношения к россиянам заключена в фигуре главного тренера, который на протяжении восьми сезонов рулил «дикарями» — им был знаменитый изобретатель «капкана» Жак Лемэр. И хотя в легендарном «Нью-Джерси» Лемэра россияне почти всегда были (вспомним хотя бы середину 1990-х, когда в «Дэвилз» играли Семак, Зелепукин, Брылин и Фетисов), ставку сторонник оборонительного хоккея логично делал на хоккеистов другого формата.

Все выборы на драфте

Одним из разочарований для «Уайлд» стал Роман Волошенко, который, впрочем, также вправе предъявить претензии боссам клуба. Обладатель золота ЮЧМ-2004, где он стал лучшим бомбардиром, и двукратный серебряный призёр МЧМ имел все шансы сделать себе имя в НХЛ, и выбор во втором раунде драфта 2004 года говорил о том, что его потенциал ценился очень высоко. Увы, своего шанса Роман так и не дождался, попав в разряд потерянных звёзд. В свой первый сезон в Северной Америке Волошенко прекрасно выступил за фарм-клуб «Хьюстон Аэрос» (60 очков в 69 матчах), но вызова в основу так и не дождался. Возможно, чрезмерно долгое ожидание психологически надломило форварда, поскольку уже на следующий год у Романа случился резкий спад (лишь 30 очков в АХЛ), и о «подъёме» в стан «дикарей» речи уже не шло. Решив сменить обстановку, Волошенко вернулся в Россию, где не сумел закрепиться на уровне КХЛ, став игроком Высшей хоккейной лиги.

Все россияне в истории

Лучшим российским хоккеистом в истории «Уайлд» к настоящему моменту является защитник Андрей Зюзин . В 1996 году его во втором раунде выбрал «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» стала четвёртой командой уфимца в НХЛ. В стан «Уайлд» Андрей попал с драфта отказов, куда его выставил «Нью-Джерси», но три сезона в «Миннесоте» стали для него самыми стабильными и удачными в Северной Америке. «С Лемэром я познакомился в самолёте, когда команда отправилась в выездное турне. Жак объяснил систему игры „Миннесоты“, рассказал, какие задачи мне предстоит выполнять, поинтересовался личной жизнью. В общем, оставил впечатление приятного человека. Нормальный мужик», — вспоминал Зюзин, которому не нашлось места в «Нью-Джерси». Через два сезона с Андреем продлили контракт (он установил личный рекорд, набрав 21 очко в 65 матчах сезона), но уже через год отношения с «Уайлд» дали трещину. Лемэр на некоторое количество матчей вывел Зюзина из состава, но, к удивлению самого защитника, обмена по ходу чемпионата так и не случилось. В результате этого «Миннесота» потеряла хоккеиста без всякой компенсации, когда 1 июля он подписал контракт с «Калгари Флэймз».

Не менее любопытными были и взаимоотношения «Миннесоты» и главного русского тафгая Андрея Назарова . Летом 2005 года руководство клуба предложило ему неплохой контракт на один сезон, причём иначально существовал даже вариант двухлетнего договора. Однако после начала тренировочного лагеря Лемэр не дал Назарову шансов проявить себя, сделав ставку на тогдашнего бойца-новичка Дерека Бугара . После двух матчей в основе Назаров был сослан в АХЛ, откуда наверх уже не поднялся, но и за фарм-клуб вышел на лёд лишь однажды. Просидев весь сезон в запасе, Андрей дал серию громких интервью, после чего завершил карьеру игрока. Уже через год он вошёл в штаб родного челябинского «Трактора», став сначала генеральным менеджером, а затем главным тренером. Уроженец Ангарска Сергей Кривокрасов попал в «Миннесоту» из «Нэшвилла» транзитом через «Калгари». В «хищниках» у Кривокрасова всё получалось, но не удалось избежать обмена, в «дикарях» он оказался посредством драфта расширения для новой команды лиги. За «Миннесоту» Кривокрасов сыграл лишь 63 матча, и после начала второго сезона в этой команде практически за бесценок (седьмой раунд драфта) был обменян в «Анахайм». «Мне лично нравится Криво, так что мы предоставили ещё одну возможность проявить себя, но из этого мало что получилось. Я не уверен, что вся вина лежит на нём, многое изменилось в нашей команде после прихода новых хоккеистов. Но все же главное, что он не забивал», — отмечал тогда генеральный менеджер «Уайлд» Дуг Райзбро. Свои первые матчи в НХЛ провёл за «Миннесоту» Антон Худобин, дождавшись своего шанса лишь на третий год игры в низших лигах. А вот Илья Брызгалов оказался в «Уайлд» после фиаско в «Филадельфии», которая выкупила его многолетний контракт, предпочтя Брызу Сергея Бобровского , и обмена из «Эдмонтона». В составе «Ойлерз» Илья, прямо скажем, не блистал (лишь 5 побед в 20 матчах и более 3 шайб в среднем за игру), зато в «дикарях» всё получилось куда удачнее. Илья не только неплохо сыграл дюжину матчей в «регулярке», но и помог «Миннесоте» дойти до второго раунда, где команда проиграла действующему чемпиону «Чикаго».

ИгрокСезоныИгрыОчки+/-ШтрафБроскиЗюзин (з) 318819+36-15132297Кривокрасов (н) 2638+16-237120Сушинский (н) 1307+4-72962Назаров (н) 1200-160 Плей-офф ИгрокСезоныИгрыОчки+/-ШтрафБроскиЗюзин (з) 3180+1-31430

Вратари

ИгрокСезоныИгрыПобедыКНБрызгалов11272,12Худобин2641,39 Плей-офф ИгрокСезоныИгрыПобедыКНБрызгалов1932,63 Главное разочарование. Максим Сушинский

В 2000 году Сушинский решился на переезд в НХЛ, будучи к тому моменту лучшим бомбардиром «Авангарда», лучшим снайпером плей-офф и одним из самых ярких форвардов российской Суперлиги. Увы, но его заокеанская карьера продлилась лишь 30 матчей — форвард так и не смог найти общего языка со строгим Жаком Лемэром. Поначалу всё шло достаточно неплохо, и, несмотря на скромное игровое время, Максим смог оформить два дубля подряд, забив в своём шестом и седьмом матчах за «Уайлд». Но затем последовали солидные перерывы в деле набирания очков, Лемэр перестал доверять россиянину, который периодически стал попадать в запас. К январю стало ясно, что Сушинскому в «Миннесоте» некомфортно, и форвард, которого активно звал назад «Авангард», вернулся в Омск в разгаре чемпионата. Возвращаться в «Миннесоту» Максим так и не захотел, но его карьера в России оказалась очень успешной.

Кто на подходе

«Дикари» ждут своего нового российского героя, которым готов стать Кирилл Капризов. Олимпийский чемпион Пхёнчхана сможет оказаться в «Уайлд» только после окончания сезона-2019/20, когда закончится его контракт с ЦСКА, но можно с уверенностью сказать, что в отношении Кирилла «дикари» создадут режим наибольшего благоприятствования. Главным тренером «Миннесоты» сейчас является Брюс Будро , который известен своей успешной работой в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным , и былые защитные схемы команда уже давно не практикует. В нынешнем сезоне пытаются проявить себя Дмитрий Соколов и Александр Хованов, которые успели забросить несколько шайб в рамках турнира новичков в Траверс-Сити.

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