Экс-форвард ЦСКА Янчик подписал контракт с клубом восьмого дивизиона Польши

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Польши Давид Янчик нашёл себе новую команду.

30-летний футболист продолжит карьеру в клубе «КТС Вешло», который выступает в восьмом дивизионе Польши. О заключении соглашения с Янчиком в своём «твиттере» объявил основатель клуба Кшиштоф Становски.

Янчик начинал свою карьеру в клубе «Сандецья» в 2004 году, откуда спустя год перебрался в варшавскую «Легию». В 2007 году форварда выкупил ЦСКА, который начиная с 2009 года и вплоть до истечения контракта в 2013 году отправлял его в аренду в различные клубы. Среди них — бельгийские «Локерен» и «Жерминаль Беерсхот», польская «Корона» и украинская «Александрия». В 2014 году выступал за польский клуб «Пяст», а в 2016-м вернулся в «Сандецью». С 2017 года находился в статусе свободного агента.