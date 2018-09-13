Партии, прошедшие в Ивановскую областную думу, обозначили шесть главных пунктов развития 

ТАСС, 13 сентября. Руководители региональных отделений политических партий, которые по итогам выборов 9 сентября будут представлены в Ивановской областной думе седьмого созыва, обозначили приоритетные направления развития региона на ближайшие годы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ивановской области.
"В ходе встречи партийные руководители обозначили те направления, которые избиратели называют наиболее актуальными для Ивановской области. В их числе — здравоохранение, сельское хозяйство, развитие физкультуры и спорта, экология, газификация, поддержка предпринимательства", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в первой после выборов встрече приняли участие руководители региональных отделений "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР — Виктор Смирнов, Александр Бойков, Павел Попов и Дмитрий Шелякин. Станислав Воскресенский, который победил на выборах главы региона, в разговоре с парламентариями подчеркнул, что губернатору и депутатам областной думы нужно объединить усилия, чтобы, в первую очередь, отстаивать интересы Ивановской области при принятии бюджета на 2019 год в Государственной думе.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов «Единая Россия» получила пять мест в парламенте по спискам и десять мест по одномандатным округам, КПРФ — пять мест по спискам и два места по одномандатным округам, ЛДПР — два места по спискам, «Справедливая Россия» — одно место по спискам и одно место по одномандатным округам. Воскресенский победил на выборах губернатора региона, набрав 65,7% голосов избирателей.
Политолог Екатерина Курбангалеева в разговоре с корр. ТАСС предположила, что первым пунктом новой политики станет повышение транспортной доступности и открытости региона, создание межрегионального транспортного хаба.