К чему приводят дуэли

Автор иллюстрации: Barbara Sobczyńska

Госдуму внесен законопроект под названием «Дуэльный кодекс Российской Федерации». Кажется, депутаты подзабыли трагические последствия подобных судов чести. Напоминаем на примере знаменитых литераторов.

Автор «Горя от ума» участвовал поединке, о котором еще долго говорили в светских салонах. Это была дуэль Завадовского — Шереметьева и Грибоедова — Якубовича. Ссора вспыхнула из-за танцовщицы Авдотьи Истоминой, которую в « Евгении Онегине » увековечил Пушкин.

После смертельного ранения Василия Шереметьева поединок их секундантов пришлось отложить на год. Дуэль Грибоедова и Якубовича состоялась в 1818 в Тифлисе и закончилась ранением молодого дипломата и писателя в руку. Именно по шраму на ладони впоследствии удалось опознать изуродованное тело убитого религиозными фанатиками Грибоедова. (Это произошло во время разгрома русского посольства в Персии)

Можно сказать, что тогда, в 1818 году, писатель легко отделался, но это будет ошибкой. Помимо прочих талантов, Александр Грибоедов был неплохим композитором, и считался лучшим пианистом Москвы. Так что Якубович знал, куда стрелять.

Результат «четверной дуэли»: убит наследник знатного рода и серьезно покалечен талантливый музыкант.

Александр Пушкин. Дуэль на Черной речке

Всего на счету поэта числится 29 поединков, и это только те, о которых историки знают точно. Но самый страшный состоялся 8 февраля у Черной речки.

Ссора Пушкина и офицера кавалергардского полка Жоржа Дантеса возникла из-за симпатии последнего к жене поэта Наталье Николаевне. Слухи и пересуды, а также анонимные пасквили сыграли в этой истории гораздо большую роль, чем реальные факты. Гибель строптивого поэта была нужна многим людям, занимавшим высокие государственные посты.

Условия дуэли у Черной речки были смертельными и не оставляли шанса выжить обеим сторонам. Секундантам в поединке были лицейский товарищ Пушкина и сотрудник французского посольства виконт д’Аршиак. Роковой выстрел принадлежал Дантесу. Солнце русской поэзии закатилось в 37 лет.

Герои Пушкина, как и их автор, тоже были не прочь поучаствовать в подобных поединках. И если Швабрина, главного злодея «Капитанской дочки», никак не смутило серьезное ранение Петруши Гринева, то гибель Ленского оставила глубокий след в душе его противника Евгения Онегина.

Впервые поэт был вызван в 1840 году сыном французского посла Эрнестом Барантом. Молодые люди поссорились на балу у графини Лаваль. Причин для этой ссоры было много, начиная с антифранцузских воззрений самого Лермонтова и заканчивая любовными интригами. Дуэль состоялась 18 февраля (1 марта), никто не пострадал, однако «за недонесение» поэт был отдан под суд и позже опять сослан на Кавказ. Барант, по личному указу императора Николая I, судим не был.

Вторая ссылка Лермонтова кардинально отличалась от первой. В этот раз будущий автор «Героя нашего времени» попал в самое пекло войны. Николай I распорядился, чтобы литератора не выпускали с наиболее опасных участков. Лермонтов отличился храбростью и хладнокровием, однако вопреки надеждам сильных мира сего убит не был.

Второй поединок состоялся 15 июля (27 июля) 1841 года. И по официальной версии, виноват в его причинах сам Лермонтов, оскорблявший и насмехавшийся над Николаем Мартыновым. По словам последнего, он неоднократно просил своего сослуживца прекратить выпады в его сторону, но никакие уговоры не помогли.

Гибель «неудобного» поэта оказалась бытовой трагедией и, скорее всего, не была связана с политическими интригами, но Николаю I, видимо, принесла некоторое облегчение. В своих воспоминаниях П. П. Вяземский говорит, что император отозвался о смерти Лермонтова словами «Собаке — собачья смерть». Однако после укора княжны Марии Павловны, он вышел к тем, кто остался после воскресной литургии со словами «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».

Герой Лермонтова, Григорий Печорин, убивший на дуэли Грушницкого, внешне остается спокоен, однако после его смерти не может дальше разыгрывать комедию перед княжной Мери и уезжает из Кисловодска.

Собственно, подзаголовок этой части — спойлер ко всей истории. Дуэли не состоялось, но только благодаря стараниям друзей, которые приложили немало усилий, чтобы развести двух гениев российской словесности по «разным углам ринга».

Повод для этой размолвки был ничтожным: во время одного из визитов Ивана Тургенева и Льва Толстого в имение Афанасия Фета, будущий автор «Войны и мира» высказал свое мнение поводу воспитания дочери Ивана Сергеевича.

— Разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену, — заявил Толстой в ответ на рассказ друга о том, что английская гувернантка заставляет Полину-Пелагею чинить одежду нищих.

Такого оскорбления Тургенев, который к тому же был и старше Толстого аж на 10 лет, стерпеть не смог. Между бывшими приятелями завязалась гневная переписка, в которой и был озвучен вызов.

Похоже, это место стало меккой для дуэлянтов. Ссору Максимилиана Волошина и Николая Гумилёва часто подают как забавное недоразумение. Мол, Гумилёв влюбился в литературную мистификацию — испанку Черубину де Габриак, и, не добившись от Волошина знакомства с ней, вызвал несчастного на дуэль. Дело обошлось без крови. Однако Гумилёв целился в Волошина совершенно серьезно, его более мудрый соперник выстрелил в воздух.

Справка

Несмотря на то, что торговые и политические контакты России и Западной Европы начались задолго до Петра I, дуэли в стране долго не приживались. Дворяне не считали зазорным наказать обидчика через суд или обратиться лично к царю. Первая зарегистрированная в документах дуэль в России произошла лишь в 1666 году, причем между иностранцами, а мода на них появилась лишь в царствование Екатерины II. Это вынудило императрицу в 1787 году издать «Манифест о поединках», суливший жестокие наказания всем участникам, включая секундантов. Однако все эти санкции оставались лишь на бумаге и очень редко применялись на практике. Все это привело к тому, что в XVIII — XIX веках, когда дуэльная лихорадка в Европе почти затухла, в России дворяне отчаянно дрались и погибали на «судебных поединках». В конце XIX века подобные способы защиты чести были даже легализованы и отменены только в 1917 году.