Жителей Алтуфьева приглашают научиться петь, играть на гитаре, играть в шахматы и заниматься йогой

Новые студии и секции открылись в наступившем учебном году в досуговом и спортивном центре «ЭПИ-Алтуфьево». Об этом рассказала директор центра Нина Пронина

— У нас появился логопед, который проводит занятия с детьми дошкольного и школьного возраста по коррекции звукопроизношения. Кроме того, ребята смогут записаться на уроки игры на гитаре, электрогитаре и укулеле. Детей и взрослых от шести до 40 лет приглашаем в студию эстрадного вокала. Также у нас открылись секция йоги и шахматный клуб, — уточнила Нина Пронина.

Всего в центре открыто более 25 бесплатных и платных кружков и секций. Напомним, «ЭПИ-Алтуфьево» находится по адресам ул. Костромская, д. 14А и Путевой проезд, д. 12. Телефон для дополнительной информации: 8 (499) 901-40-30. (ео)