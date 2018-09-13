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Жителей Алтуфьева приглашают научиться петь, играть на гитаре, играть в шахматы и заниматься йогой
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Жителей Алтуфьева приглашают научиться петь, играть на гитаре, играть в шахматы и заниматься йогой 

Управа Алтуфьевского района + ещё 1 6 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Новые студии и секции открылись в наступившем учебном году в досуговом и спортивном центре «ЭПИ-Алтуфьево». Об этом рассказала директор центра Нина Пронина.
— У нас появился логопед, который проводит занятия с детьми дошкольного и школьного возраста по коррекции звукопроизношения. Кроме того, ребята смогут записаться на уроки игры на гитаре, электрогитаре и укулеле. Детей и взрослых от шести до 40 лет приглашаем в студию эстрадного вокала. Также у нас открылись секция йоги и шахматный клуб, — уточнила Нина Пронина.
Всего в центре открыто более 25 бесплатных и платных кружков и секций. Напомним, «ЭПИ-Алтуфьево» находится по адресам ул. Костромская, д. 14А и Путевой проезд, д. 12. Телефон для дополнительной информации: 8 (499) 901-40-30. (ео)
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