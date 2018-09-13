Джере и Раманатан откроют встречу Сербии и Индии в плей-офф Кубка Дэвиса

Праджнеш Гуннесваран. Состоялась жеребьёвка встречи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Сербии и Индии. 14 сентября первыми на корт выйдут Ласло Джере и Рамкумар Раманатан , следом за ними сыграют Душан Лайович

15 сентября состоится парная встреча. Сербию представят Никола Милоевич и Данило Петрович, тогда как за Индию сыграют Рохан Боппана и Шрирам Баладжи.

В воскресенье, 16 сентября, Душан Лайович встретится с Рамкумаром Раманатаном, а Ласло Джере сыграет с Прджнешем Гуннесвараном.

Победитель встречи сохранит прописку в Мировой группе Кубка Дэвиса, уступивший — опустится на дивизион ниже.

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