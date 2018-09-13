Коди Фрэнсон: Я закрыл для себя дверь в НХЛ

Защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон рассказал о своем решении переехать в Россию.

«Выходит, что я закрыл для себя дверь в НХЛ, — приводит «Р-Спорт» слова Фрэнсона. — Когда ты уезжаешь, назад пути уже нет. Я учитывал этот момент, когда принимал решение. Я все взвесил, я понимаю и принимаю это.

Дэвида Деарне и Мы очень много говорили с Бобом Хартли . Для меня было несколько очень важных моментов, и самый главный был в том, что моя жена ждет первого ребенка в середине декабря. Я должен был быть уверен, что у моей жены не возникнет проблем в России, что здесь будут все условия. Когда я понял, что с этим сложностей быть не должно, то решение было довольно простым. Тем более что я хорошо знаю Макса Тальбо Криса Верстига ».

Напомним, 31-летний канадец выступал в НХЛ за «Нэшвилл», «Торонто», «Баффало» и «Чикаго». В 550 матчах лиги он набрал 212 (43+169) очков. Минувший сезон он завершал в фарм-клубе «Чикаго» — «Рокфорд Айсхогс» и стал лучшим снайпером среди защитников в плей-офф АХЛ. В 13 матчах Фрэнсон набрал 13 (6+7) очков.