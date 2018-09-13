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Алексей Кравцов: Наше предложение Ану о сотрудничестве в силе
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Алексей Кравцов: Наше предложение Ану о сотрудничестве в силе 

Советский спорт + ещё 1 5 часов назад
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что предложение СКР шестикратному олимпийскому чемпиону Виктору Ану стать тренером сборной России остается в силе.
Виктор Ан не исключил возможности работать тренером в сборной России
«Наше предложение о сотрудничестве в силе, — приводит ТАСС слова Кравцова. — Я сказал Виктору, что мы его всегда ждем и будем рады, если он решит работать в России».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Ан уезжает в Южную Корею, чтобы его ребенок учился на родине. При этом 32-летний шорттрекист заявил, что не исключает возможности возвращения в Россию и станет тренером.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ан принес России три золотые медали. Также он является 20-кратным чемпионом мира, восьмикратным обладателем Кубка мира.
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