Россияне стали 11-ми в командном турнире в стрельбе из пистолета на ЧМ 2018 

В Чханвоне (Южная Корея) завершились чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. В стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с 25 м чемпионами мира стали украинец Павел Коростылёв и сборная Франции.
Сборная России (Алексей Климов, Александр Алифиренко, Никита Суханов) в командном турнире заняла 11-е. В стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета у юниоров победил индиец Виджавир Сидху. Сборная России заняла пятое место. Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон Мужчины. Стандартный пистолет. 25 м. Личный турнир 1. Павел Коростылёв (Украина) — 581. 2. Гурприт Сингх (Индия) — 579. 3. Чжунхон Ким (Южная Корея) — 579.
Командный турнир 1. Франция — 1716. 2. Южная Корея — 1709. 3. Украина — 1704… 11. Россия (Алексей Климов, Александр Алифиренко, Никита Суханов) — 1665.
Юниоры. Стандартный пистолет. 25 м. Личный турнир 1. Виджавир Сидху (Индия) — 572. 2. Гунхьок Ли (Южная Корея) — 570. 3. Чжу Хаоцзи (Китай) — 565.
Командный турнир 1. Индия — 1695. 2. Южная Корея — 1693. 3. Чехия — 1674… 5. Россия (Дмитрий Малюков, Егор Исмаков, Даниил Шихов) — 1645.