Международные трансферы российских футболистов летом-2018 

Тут только дальнее зарубежье.
Николай Кипиани («Омония» — «Эрмису», Кипр)
Уроженец Тифлиса прошёл через все существующие юношеские сборные России — между U19 и «молодёжкой» застопорился. Первой команде «Локомотива» продукт клубной системы тоже не пригодился. Последние три года полузащитник выступает на Кипре. Летом 2018-го местный «Эрмису» затеял грандиозную кадровую перестройку: полтора десятка человек на выход, 21 — на вход. В числе новичков оказался и Кипиани. «Эрмису» этот на 60% состоит из легионеров, капитаном в нём украинец Мартынюк.
Владислав Сиротов («Зенит-2» — «Заглембе», Польша)
Вам ничего не говорит эта фамилия? Значит, вам совершенно чужда ФНЛ. В первом российском дивизионе петербуржец Сиротов неплохо проявил себя в «Шиннике» и «Зените-2» и удостоился предложения из высшего польского. Главному тренеру «Заглембе» Мариушу Левандовскому славянский менталитет хорошо знаком — за годы выступлений в Донецке изучил. Это обстоятельство повышает шансы Владислава на успешную интеграцию в новый коллектив. Стартовал он в Экстраклассе бодро — с результативной передачи в победном матче с «Легией». Потом, правда, присел на лавку, но возможность себя показать у него ещё будет, и не одна: контракт полузащитника рассчитан до лета 2019-го.
Александр Жиров («Енисей» — «Зандхаузен», Германия)
У Жирова сложились странные отношения с «Анжи». Махачкалинский клуб заключил с защитником трёхлетний контракт, через год расторг его, а спустя четыре месяца… арендовал Александра у «Краснодара». Смысл этих трансферных манипуляций человеку со стороны постичь сложно. Впрочем, всё это у Жирова уже в прошлом. А в настоящем — клуб «Зандхаузен». Вторая немецкая бундеслига неласково встретила русского новичка: после двух чувствительных поражений (1:3 от «Гройтер Форт», 0:3 от «Гамбурга») Жиров переместился из основы в запас и пока из него не выходил.
Сердер Сердеров («Енисей» — «Краковия», Польша)
Сердер лёгок на подъём. К 24 годам в его жизни уже было столько городов, команд, лиг, сколько у старших коллег за всю карьеру не наберётся. Первый легионерский опыт у нападающего получился удачным — 44 матча, 13 голов за полтора года в Болгарии, поэтому предложение его закрепить и углубить футболиста не испугало. Теперь он открывает для себя другую восточноевропейскую страну — Польшу. А помогает ему в этом наш старый знакомый Януш Гол: после развала «Амкара» обладатель, возможно, самой футбольной фамилии на земле тоже перебрался в «Краковию». Судя по динамике роста игрового времени Сердерова (8 — 19 — 62 минуты), много времени на адаптацию в новой среде ему не потребовалось.
Арсен Хубулов («Анжи» — «Эрзурумспор», Турция)
В 27 лет созрел для первого в жизни зарубежного вызова Хубулов. В Турции Арсену гарантирована масса ярких, незабываемых впечатлений. Правда, первые из них не назовёшь приятными: после четырёх туров чемпионата «Эрзурумспор» очутился на дне таблицы. Воспитанник владикавказского футбола провёл уже два матча в местной Суперлиге: раз вышел на замену, раз — в основе.
Алексей Гасилин («Амкар» — «Академико Визеу», Португалия)
Никак не найдёт «свою» команду чемпион и вице-чемпион юношеских Евро Гасилин. В родном «Зените» выше второй команды Алексей не поднялся. Только обжился в «Амкаре», как клуба не стало — прикрыли. Теперь нападающий ищет себя в маленьком португальском городке Визеу с населением меньше полста тысяч человек. Как его туда занесло? Всё просто. Агент, португалец Бруну Карвалью, пристроил. Он же делами Луиша Нету ведает. Феерическим дебют россиянина во втором национальном дивизионе сложно назвать. Впрочем, за пять минут на поле — это в сумме, за два выхода — себя и Месси едва ли проявит. Алексею ничего не остаётся, кроме как терпеть, работать и завоёвывать авторитет у главного тренера. Ивану Злобину и Виталию Лысцову из «Бенфики-B» в этом плане значительно легче: вдвоём — веселее. К тому же оба на первый год на краю Европы играют, освоились.
Николай Комличенко («Краснодар» — «Млада Болеслав» Чехия)
Фактически в жизни нападающего ничего не изменилось — как играл в Младе-Болеслав — так и продолжает это делать, но юридически, по документам, это уже третья аренда в жизни Николая. Уже можно констатировать — самая продуктивная. Сезон в Чехии только стартовал, а воспитанник «Краснодара» уже наколотил в национальной лиге столько же голов, сколько за два предыдущих сезона — семь в семи матчах! Пожалуй, Комличенко позволительно назвать самым успешным российским легионером прямо сейчас. Даже удивительно, почему в родном клубе шанса форварду толком так и не дали. После продажи Смолова такой нападающий, нахрапистый, пробивной, «быкам» определённо не помешал бы. Или кто-то всерьёз считает уровень чешского чемпионата полным дном?