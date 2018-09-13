Международные трансферы российских футболистов летом-2018

Тут только дальнее зарубежье.

Уроженец Тифлиса прошёл через все существующие юношеские сборные России — между U19 и «молодёжкой» застопорился. Первой команде «Локомотива» продукт клубной системы тоже не пригодился. Последние три года полузащитник выступает на Кипре. Летом 2018-го местный «Эрмису» затеял грандиозную кадровую перестройку: полтора десятка человек на выход, 21 — на вход. В числе новичков оказался и Кипиани. «Эрмису» этот на 60% состоит из легионеров, капитаном в нём украинец Мартынюк.

Вам ничего не говорит эта фамилия? Значит, вам совершенно чужда ФНЛ. В первом российском дивизионе петербуржец Сиротов неплохо проявил себя в «Шиннике» и «Зените-2» и удостоился предложения из высшего польского. Главному тренеру «Заглембе» Мариушу Левандовскому славянский менталитет хорошо знаком — за годы выступлений в Донецке изучил. Это обстоятельство повышает шансы Владислава на успешную интеграцию в новый коллектив. Стартовал он в Экстраклассе бодро — с результативной передачи в победном матче с «Легией». Потом, правда, присел на лавку, но возможность себя показать у него ещё будет, и не одна: контракт полузащитника рассчитан до лета 2019-го.

У Жирова сложились странные отношения с «Анжи». Махачкалинский клуб заключил с защитником трёхлетний контракт, через год расторг его, а спустя четыре месяца… арендовал Александра у «Краснодара». Смысл этих трансферных манипуляций человеку со стороны постичь сложно. Впрочем, всё это у Жирова уже в прошлом. А в настоящем — клуб «Зандхаузен». Вторая немецкая бундеслига неласково встретила русского новичка: после двух чувствительных поражений (1:3 от «Гройтер Форт», 0:3 от «Гамбурга») Жиров переместился из основы в запас и пока из него не выходил.

Сердер лёгок на подъём. К 24 годам в его жизни уже было столько городов, команд, лиг, сколько у старших коллег за всю карьеру не наберётся. Первый легионерский опыт у нападающего получился удачным — 44 матча, 13 голов за полтора года в Болгарии, поэтому предложение его закрепить и углубить футболиста не испугало. Теперь он открывает для себя другую восточноевропейскую страну — Польшу. А помогает ему в этом наш старый знакомый Януш Гол : после развала «Амкара» обладатель, возможно, самой футбольной фамилии на земле тоже перебрался в «Краковию». Судя по динамике роста игрового времени Сердерова (8 — 19 — 62 минуты), много времени на адаптацию в новой среде ему не потребовалось.

В 27 лет созрел для первого в жизни зарубежного вызова Хубулов. В Турции Арсену гарантирована масса ярких, незабываемых впечатлений. Правда, первые из них не назовёшь приятными: после четырёх туров чемпионата «Эрзурумспор» очутился на дне таблицы. Воспитанник владикавказского футбола провёл уже два матча в местной Суперлиге: раз вышел на замену, раз — в основе.

Никак не найдёт «свою» команду чемпион и вице-чемпион юношеских Евро Гасилин. В родном «Зените» выше второй команды Алексей не поднялся. Только обжился в «Амкаре», как клуба не стало — прикрыли. Теперь нападающий ищет себя в маленьком португальском городке Визеу с населением меньше полста тысяч человек. Как его туда занесло? Всё просто. Агент, португалец Бруну Карвалью , пристроил. Он же делами Луиша Нету ведает. Феерическим дебют россиянина во втором национальном дивизионе сложно назвать. Впрочем, за пять минут на поле — это в сумме, за два выхода — себя и Месси едва ли проявит. Алексею ничего не остаётся, кроме как терпеть, работать и завоёвывать авторитет у главного тренера. Ивану Злобину Виталию Лысцову из «Бенфики-B» в этом плане значительно легче: вдвоём — веселее. К тому же оба на первый год на краю Европы играют, освоились.

Фактически в жизни нападающего ничего не изменилось — как играл в Младе-Болеслав — так и продолжает это делать, но юридически, по документам, это уже третья аренда в жизни Николая. Уже можно констатировать — самая продуктивная. Сезон в Чехии только стартовал, а воспитанник «Краснодара» уже наколотил в национальной лиге столько же голов, сколько за два предыдущих сезона — семь в семи матчах! Пожалуй, Комличенко позволительно назвать самым успешным российским легионером прямо сейчас. Даже удивительно, почему в родном клубе шанса форварду толком так и не дали. После продажи Смолова такой нападающий, нахрапистый, пробивной, «быкам» определённо не помешал бы. Или кто-то всерьёз считает уровень чешского чемпионата полным дном?