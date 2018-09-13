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S&P повысило рейтинги Veon и «Вымпелкома» до «BB+»
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S&P повысило рейтинги Veon и «Вымпелкома» до «BB+» 

Rambler News Service + ещё 2 5 часов назад
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Veon и российского оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») до «BB+» с «BB», сообщает агентство. Прогноз по рейтингам обеих компаний — стабильный.
S&P объяснило данные рейтинговые действия тем, что Veon завершил сделку по продаже 50% акций итальянского сотового оператора Wind Tre гонконгской компании CK Hutchison за $2,9 млрд В результате сделки отношение чистого долга Veon к EBITDA снизится до 1,7 по сравнению с 2,5 по состоянию на июнь 2018 года.
Ранее, 6 июля 2018 года, рейтинги Veon и «Вымпелкома» были помещены S&P в список на пересмотр с «позитивными» ожиданиями. Теперь агентство убрало рейтинги компаний из этого списка.
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