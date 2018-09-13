Ещё
Gucci и Маурицио Каттелан анонсировали выставку портретом Марины Абрамович
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gucci и Маурицио Каттелан анонсировали выставку портретом Марины Абрамович 

The Blueprint 4 часа назад
Фото: The Blueprint
Еще весной стало известно, что художник Маурицио Каттелан готовит большой выставочный проект совместно с Gucci. Проект The Artist is Present исследует тему авторских прав, подделок, взаимоотношений оригинала и копии — именно поэтому выставка пройдет в Шанхае, «столице подделок». В качестве постера к выставке выбрали портрет художницы Марины Абрамович, которая, однако, не имеет к ней никакого прямого отношения. Дело в том, что у нее в 2010 году проходил перформанс с таким же названием — The Artist is Present, который был анонсирован таким же постером. Теперь Каттелан позаимствовал рекламу, сделав ее частью собственного проекта. А Gucci представили ее в виде гигантских росписей на стенах зданий — проекта ArtWalls. Выставка Каттелана будет работать с 11 октября по 18 декабря в Yuz Museum в Шанхае.
The Blueprint: последние новости
Helmut Lang готовят коллаборацию с художником и писателем Славой Могутиным Вирджил Абло сделал кроссовки для дочери Серены Уильямс Серене Уильямс запретят надеть черный комбинезон на турнир
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA7
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение