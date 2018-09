Gucci и Маурицио Каттелан анонсировали выставку портретом Марины Абрамович 

Еще весной стало известно, что художник Маурицио Каттелан готовит большой выставочный проект совместно с Gucci. Проект The Artist is Present исследует тему авторских прав, подделок, взаимоотношений оригинала и копии — именно поэтому выставка пройдет в Шанхае, «столице подделок». В качестве постера к выставке выбрали портрет художницы Марины Абрамович , которая, однако, не имеет к ней никакого прямого отношения. Дело в том, что у нее в 2010 году проходил перформанс с таким же названием — The Artist is Present, который был анонсирован таким же постером. Теперь Каттелан позаимствовал рекламу, сделав ее частью собственного проекта. А Gucci представили ее в виде гигантских росписей на стенах зданий — проекта ArtWalls. Выставка Каттелана будет работать с 11 октября по 18 декабря в Yuz Museum в Шанхае.