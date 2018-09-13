Студентка РГУФКСМиТ стала серебряной медалисткой мира по лыжам во фристайле

Российская лыжница, студентка Российского государственного университета физической культуры и спорта, молодежи и туризма Валерия Демидова стала «серебряной» медалисткой чемпионата мира по фристайлу среди юниоров.

Соревнования прошли в Новой Зеландии. По словам девушки, такой результат дался очень нелегко — этот чемпионат был самым сложным за всю ее жизнь.

— В финале мы выполняем три попытки. К сожалению, во время третьей я упала, хотя сама попытка была гораздо лучше предыдущих. Результатом довольна, но, конечно, не на 100%, — говорит она. «Золото» досталось эстонке Келли Силдару, на третьем месте спортсменка из Китая Чжань Кэсинь.