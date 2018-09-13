Ещё
Студентка РГУФКСМиТ стала серебряной медалисткой мира по лыжам во фристайле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студентка РГУФКСМиТ стала серебряной медалисткой мира по лыжам во фристайле 

Управа района Измайлово города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Российская лыжница, студентка Российского государственного университета физической культуры и спорта, молодежи и туризма Валерия Демидова стала «серебряной» медалисткой чемпионата мира по фристайлу среди юниоров.
Соревнования прошли в Новой Зеландии. По словам девушки, такой результат дался очень нелегко — этот чемпионат был самым сложным за всю ее жизнь.
— В финале мы выполняем три попытки. К сожалению, во время третьей я упала, хотя сама попытка была гораздо лучше предыдущих. Результатом довольна, но, конечно, не на 100%, — говорит она. «Золото» досталось эстонке Келли Силдару, на третьем месте спортсменка из Китая Чжань Кэсинь.
Всего у российских юниоров девять медалей, они обошли с отрывом в 24 очка США и оказались первыми в зачете Кубка Марка Ходлера, что само по себе является очень престижной наградой.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
В рамках «Кросса Нации» измайловцы станут участниками забегов Где тренируются чемпионы: как изменился олимпийский центр водного спорта Выпускник РГУФКСМиТ в составе «Чеховских медведей» выиграл суперкубок России по гандболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA7
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение