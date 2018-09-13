Дмитрий Дюжев покажет «Евгения Онегина» в Нижегородской филармонии 

фото из открытых источниковДмитрий Дюжев покажет «Евгения Онегина» в Нижегородской филармонииДмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Необычное авторское прочтение пушкинского романа зрители смогут увидеть в октябре.
Дмитрий Дюжев — популярный актер театра и кино — впервые представляет в Нижнем Новгороде необычный спектакль: гениальный пушкинский роман «Евгений Онегин» в сценической версии С. Кржижановского, созданной еще в 1936 году для постановки Александра Таирова в Московском камерном театре.
Тогда по историческим и политическим причинам постановка не состоялась. Только в 1980 году спектакль впервые прозвучал по радио. Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Под управлением Александра Скульского прозвучит специально написанная для этого спектакля и несколько десятилетий находившаяся в забвении музыка Сергея Прокофьева, отмеченная остроумными находками, блестящей оркестровкой и редким мелодическим богатством.
Режиссер постановки — выдающийся мастер художественного слова, педагог и постоянная гостья литературных абонементов филармонии — Антонина Кузнецова.
Оригинальная интерпретация Дмитрия Дюжева вместе с блистательным музыкальным сопровождением делают постановку уникальной, заставляя по-новому взглянуть на знакомое каждому, иллюзорно простое и по-прежнему загадочное творение Пушкина.
12+