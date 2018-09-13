Бондарчук пришла на фестиваль «Пилот» в лихой косухе, а Судзиловская — в живописной юбке-парусе

В Иванове стартовал первый российский фестиваль телесериалов «Пилот» под президентским началом кинорежиссера, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского

На красную фестивальную дорожку в кинотеатре «Лодзь» 12 сентября вышли российские звезды — главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук для церемонии примерила рокерский образ с лихой косухой, актриса Олеся Судзиловская предстала в живописном образе с яркой юбкой-парусом, актриса Ольга Сутулова выбрала яркое платье-комбинацию.

Сериалом открытия стал проект «Доктор Преображенский» о советских пластических хирургах. Всего в конкурсной программе 20 сериалов, в числе которых «90-е. Весело и громко», «Вампиры средней полосы», «Восток для чайников», «Подкидыш», «Свадьбы и разводы» и другие многообещающие проекты.

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Фото:пресс-служба