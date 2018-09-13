Назад в 90-е. 15 лучших голов английской Премьер-лиги

Один из лучших голов сезона 1999/2000 был забит в первом туре Премьер-лиги. Последний штрих в комбинации сделал Пойет, мощно пробив ножницами с 11 метров, но во многом он обязан своему ассистенту Джанфранко Дзоле.

Итальянец создал пространство перед собой уже первым касанием, заставив защитника «Сандерленда» Криса Макина пятится назад, после чего дождался забегания Пойета и выполнил великолепный заброс. Красота!

Болельщики «Манчестер Юнайтед» чаще всего вспоминают сезон 1998/1999, когда команда оформила требл. Однако не стоит забывать, что в сезоне 1999/2000 «красные дьяволы» выступили гораздо лучше в Премьер-лиге, опередив ближайшего соперника на 18, а не на одно очко.

В ноябре подопечные Алекса Фергюсона как раз захватили лидерство в турнирной таблице, а помог им в этом дубль Коула, оформленный в матче с «Лестером». Особенно красивым вышел первый гол, когда английский форвард на входе в штрафную площадь грамотно скоординировал свое тело и бисиклетой выстрелил точно в угол.

13. Жуниньо, «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» (1997)

Еще один гол на «Олд Траффорд», но на этот раз забила команда гостей. В мае 1997 года «Мидлсбро» боролся за выживание и был вынужден играть против действующего чемпиона.

«Мидлсбро» удалось взломать оборону соперника в результате комбинации из 11 передач. Жуниньо ускорил атаку, обменявшись пасами с Фабрицио Раванелли и Крэйгом Хигнеттом, после чего отправил мяч в дальний нижний угол. Прекрасный удар!

В моменте с любым голом важен контекст, и далеко на все точные удары могут похвастаться столь безупречным драматизмом. В одном из величайших матчей Премьер-лиги всех времен между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» счет 3:3 сохранялся вплоть до компенсированного времени во втором тайме, когда Коллимор принес «красным» победу.

Быстрая атака привела к тому, что Джон Барнс прорвался между линиями, а Иан Раш Стив Макманаман устремились ему на помощь. После нескольких быстрых и коротких перепасовок Барнс сделал передачу на дальний край штрафной на свободного Коллимора. Остальное, как говорится, осталось в истории.

11. Пауло Ванчопе, «Манчестер Юнайтед» — «Дерби» (1997)

Это вряд ли можно сравнить с тем, что Джордж Веа продемонстрировал в матче против «Вероны», но некоторое сходство все же есть. Новичок «Дерби» Ванчопе, перешедший за 600 тысяч фунтов из «Эредиано», получил мяч на своей половине поля и принял непоколебимое решение: идти вперед напролом. Долговязый форвард набрал скорость, оставив позади четырех противников, прежде чем отправил мяч мимо Петера Шмейхеля.

Критики могут утверждать, что костариканец не имел полного контроля над мячом, как и Веа, но все же он умело воспользовался неровностями газона на «Олд Траффорд». Ванчопе заслуживает дополнительной похвалы за то, что устоял на ногах, несмотря на сопротивление Фила Невилла

10. Филипп Альбер, «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» (1996)

«В день, когда «Ньюкасл» и так добился своего, он продолжает искать возможность для пятого взятия ворот», — заметил комментатор Sky Sports Мартин Тайлер.

Спустя несколько секунд «сороки» действительно забили вновь. Альбер покинул позицию центрального защитника, приблизился к чужим воротам и нагло перебросил мяч через вышедшего из ворот Петера Шмейхеля.

Гол бельгийца олицетворял смелую эпоху «Ньюкасла» середины 90-х под руководством Кевина Кигана , который не завоевал трофеев, но умел развлекать.

9. Мэттью Ле Тиссье, «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» (1996)

Список лучших голов Премьер-лиги 90-х годов можно было бы сформировать исключительно из голов Ле Тиссье. Один из лучших игроков «Саутгемптона» в 1996 году выдал блестящий матч против «Манчестер Юнайтед» — самого успешного английского клуба десятилетия.

Воспользовавшись провалом в обороне соперника, Ле Тиссье ушел от Дэвида Мэя и Гари Паллистера, после чего выполнил великолепный удар над несчастным Шмейхелем, для которого это уже третий пропущенный мяч в нашем списке.

8. Нванко Кану, «Мидлсбро» — «Арсенал» (1999)

Журналисты и комментаторы регулярно хвалят игроков, которые, отдавая пас партнеру, не стоят на месте, а рвутся вперед и мгновенно предлагают себя. Когда Кану забил гол в ворота «Мидлсбро» в апреле 1999 года, ничего подобного не было.

Вместо того, чтобы ворваться в штрафную, беззаботный нигериец передвигался по полю словно улитка, едва отдав мяч Ли Диксону. Затем мяч на правом фланге оказался у Рэя Парлора , который и выполнил прострел. К тому времени неторопливая прогулка Кану как раз привела его в нужное место, откуда он великолепно пробил пяткой в касание.

Фаулер — один из самых безжалостных форвардов английской Премьер-лиги — за свою карьеру в «Ливерпуле» успел забить голы на любой вкус. Но все же один из лучших пришелся на матч с «Вест Хэмом» в 1997 году, когда парень, которого фанаты прозвали «Богом», привел в восторг весь «Аптон Парк».

Нападающий выполнил великолепный удар, приняв мяч на входе в штрафную площадь. У вратаря «молотобойцев» Людека Миклошко не было никаких шансов.

6. Иан Райт, «Арсенал» — «Эвертон» (1993)

Надеемся, что медицинский штаб «Эвертона» знал, как привести в чувство защитника Мэтта Джексона после встречи с Райтом в августе 1993 года. Нападающий «Арсенала» занял идеальную позицию для приема мяча после чего вышел один на один с Джексоном.

Игрок сборной Англии жонглировал мячом обеими ногами, полностью дезориентировав оппонента, а сам, сохраняя уверенность, направил мяч в дальний угол, перебросив вратаря.

«Селхерст Парк» в последние годы стал свидетелем потрясающих голов, включая выстрел после разворота от Деле Алли и удар в стиле Марко ван Бастена от Пайтима Касами.

И все же самым запоминающимся в эпоху Премьер-лиги остается гол Бекхэма в ворота «Уимблдона» в 1996 году. Футболист «Манчестер Юнайтед» начал дерзкую атаку на своей половине поля, а затем нанес удар с центральной линии. Выстрел вышел настолько точным и отлично взвешенным, что бесполезные попытки Салливана спасти свои ворота ни к чему не привели.

Неужели в начале 90-х «Астон Виллу» тренировал Пеп Гвардиола? Нет, на самом деле этой командой руководил Рон Аткинсон, когда отличная командная работа привела к голу Йорка в победном матче против «Шеффилд Уэнсдей».

Рэй Хаутон, Пол Макграт, Эрл Барретт, Гарри Паркер и Йорк — все они были вовлечены в эту шикарную комбинацию. Командная работа приводит к мечте.

3. Эрик Кантона, «Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» (1996)

Один из самых знаковых голов в истории Премьер-лиги. Решающий удар, после которого мяч облизал штангу, был великолепным, но ведь Кантона еще и активно поучаствовал в развитии атаки.

Француз принял мяч спиной к воротам в центре поля. Шесть ослепительных касаний мяча помогли ему уйти от двух оппонентов. Затем Кантона сыграл в «стеночку» с Брайаном Макклером и, находясь в ударной позиции, направил мяч точно в цель.

Свой самый известный гол в Премьер-лиге Бергкамп забил «Ньюкаслу» в 2002 году, но точный удар в матче против «Лестера» тоже является одним из лучших.

Голландец принял передачу от Дэвида Платта в чужой штрафной с невероятной элегантностью, вторым касанием от ловко избавился от Мэтта Эллиота, после чего с пяти метров расстрелял ворота.

1. Мэттью Ле Тиссье, «Блэкберн» — «Саутгемптон» (1994)

Легенда «Саутгемптона» и культовый герой Премьер-лиги. Не многие игроки, отличавшиеся результативностью в 90-х, так же умело развлекали зрителя, как Ле Тиссье.

Гол в ворота «Блэкберна» в 1994 году продемонстрировал его выдающиеся природные способности: вялый на первый взгляд полузащитник внезапно начал крутиться вокруг двух защитников, после чего великолепно пробил в верхний угол почти с 40 метров.

Клайв Тилдсли, комментировавший встречу, тогда воскликнул: «Только Ле Тиссье способен забить такие мячи».