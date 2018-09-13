Алексей Немов вновь соберет олимпийских чемпионов на одной арене

16-17 ноября в Москве состоится одно из самых масштабных событий в мире российского спорта — театрализованное спортивно-гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта». Этот уникальный проект не имеет аналогов ни в России, ни в мире. В этом году шоу пройдет на обновленной арене МСА «Лужники».

Шоу «Легенды спорта» полностью соответствует своему названию. В нем принимают участие настоящие легенды — Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира и Европы разных лет, а также лучшие спортсмены действующих сборных команд России. В общей сложности в проекте задействовано более 200 участников — спортсменов, танцоров, музыкантов и артистов.

Шоу «Легенды спорта» — это 5 видов спорта, объединенные в одной невероятной постановке. Сложнейшие гимнастические выступления на спортивных снарядах. Завораживающие композиции гимнасток-«художниц». Зажигательный акробатический рок-н-ролл. Прыжки на батуте, от которых захватывает дух. Невероятные трюки на акробатической дорожке. Яркие цирковые номера.

Шоу «Легенды спорта» — это воплощение всего самого красивого и зрелищного, что может быть показано на гимнастическом помосте. Не просто спорт, а настоящее искусство.

«Для кого мы делаем это шоу? Для всех, кто любит спорт. Но, прежде всего, для наших детей. Для ребят, которые уже завоевали свои первые медали и кубки. И для тех, кто еще даже не задумывался о большом спорте. Мы приглашаем Вас посмотреть на шоу, в основе которого мастерство, сила и красота легендарных спортсменов мировой гимнастики», — говорит сам Алексей Немов.