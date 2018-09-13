В Махачкале открыли фонд «Анжи живи» для общего сбора средств клубу

Бывший игрок «Анжи» Алияр Исмаилов рассказал об официальном открытии фонда «Анжи живи», который будет предназначен для сбора средств на помощь дагестанскому клубу. Об этом сообщил корреспондент Sport24.ru Грант Гетадарян. Юридически Исмаилов является его директором и соучредителем. Расчетный счет Фонда 40703810760320001206

«Весь процесс длился неделю, в том числе суббота и воскресенье. Документы получил в понедельник и в тот же день открыл счет в Сбербанке . Там тоже узнали о ситуации и помогли быстро все сделать. Сейчас когда о создании Фонда узнает общественность, думаю, процесс помощи пойдет. Также планирую встретится с президентом «Анжи» Османом Кадиевым в ближайшие дни, сядем и обсудим ситуацию», — сказал Исмаилов корреспонденту Sport24 Гранту Гетадаряну

Ранее президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал Sport24.ru, что поддерживает эту идею и будет следить за ситуацией.