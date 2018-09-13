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Яхтсмены МГАВТ поучаствовали в чемпионате столицы в крейсерских яхтах
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Яхтсмены МГАВТ поучаствовали в чемпионате столицы в крейсерских яхтах 

Управа района Нагатинский затон 3 часа назад
Яхтсмены МГАВТ приняли участие в ежегодном чемпионате Москвы в крейсерских яхтах. Соревнования еще не закончились, им предстоят еще 2 дня гонок: 15 и 16 сентября.
Среди членов экипажа можно найти как студентов очного отделения — Кирилл Гвоздев, Илья Сафонов, так и заочного — Вячеслав Горячев. К ним присоединились выпускники академии Иван Максимчук, Ольга Пономарева и Екатерина Жданова.
— Наши выпускники работают по специальности и охотно делятся опытом с новичками-студентами. Некоторым вещам они учатся прямо на месте, это хорошая практика для начинающих моряков, — сообщил редактору газеты «Нагатинский затон» главный специалист по работе с курсантами Колледжа МГАВТ Алексей Говоров.
Программа чемпионата предусматривает проведение 10 гонок. Хотя чемпионат зовется Московским, в нем принимают участие экипажи и из других регионов России.
Фото предоставил Алексей Говоров.
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