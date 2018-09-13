Яхтсмены МГАВТ поучаствовали в чемпионате столицы в крейсерских яхтах

Яхтсмены МГАВТ приняли участие в ежегодном чемпионате Москвы в крейсерских яхтах. Соревнования еще не закончились, им предстоят еще 2 дня гонок: 15 и 16 сентября.

Среди членов экипажа можно найти как студентов очного отделения — Кирилл Гвоздев, Илья Сафонов , так и заочного — Вячеслав Горячев. К ним присоединились выпускники академии Иван Максимчук, Ольга Пономарева и Екатерина Жданова.

— Наши выпускники работают по специальности и охотно делятся опытом с новичками-студентами. Некоторым вещам они учатся прямо на месте, это хорошая практика для начинающих моряков, — сообщил редактору газеты «Нагатинский затон» главный специалист по работе с курсантами Колледжа МГАВТ Алексей Говоров.

Программа чемпионата предусматривает проведение 10 гонок. Хотя чемпионат зовется Московским, в нем принимают участие экипажи и из других регионов России.

Фото предоставил Алексей Говоров.