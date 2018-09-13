Бой с тенью. Дональд Трамп решил махать кулаками до драки

Бой с тенью. Дональд Трамп решил махать кулаками до дракиЧерез годы, через расстоянья, по любому поводу, стране любой санкции не скажут «до свиданья», санкции останутся с тобой. Для Штатов они — как песня. Только не эта. А про бабку, что жила на краю местечка и что захотела искупаться в речке, прикупив при этом мыло и мочало. В смысле, песня эта хороша — начинай сначала. Дональд Трамп подшил к истории санкционной борьбы США со всем миром еще одну страницу. Свое распоряжение об автоматическом наказании иностранных граждан, компаний и государств за вмешательство в предстоящие 6 ноября промежуточные выборы в конгресс.

АНБ, Список длинный и неконкретный. Ограничения, запреты, замораживания. Было бы острее и понятней, изложи Трамп свои намерения в двух вариантах. «Пасть порву, моргала выколю». Впрочем, если бы не разговоры о работе на Путина, он и назвать директиву мог чисто по-русски. «Только сунься!», «Не влезай — убьет!», «Осторожно, злая собака!». Хотя это не подходит. Потому что не одна. Исполнение и контроль доверены не Пентагону с его «бешеным псом», а Нацразведке, Минюсту ЦРУ . То есть на «взломщика», если что, спустят всех собак. Считается, что у них на это дело нюх.

И нарушитель ответит за все. Неважно, кибератака это или пропаганда с дезинформацией. Стало быть, прежде всего, он ответит за поражение, если кто-либо в США посчитает себя проигравшим. Поскольку здесь на этот случай есть только один как бы юридический канон: что нельзя доказать, то невозможно и опровергнуть. Принцип действия прост, как два пальца. В смысле, работает на раз-два. Вначале поступает сигнал о внедрении в избирательный процесс извне, затем органам дается 45 суток на его проверку и потом еще 45 на вынесение приговора. Бинго. На все про все — 90 дней.

Напомним, что «заслугу» России в триумфе Трампа они не доказали до сих пор. Но в том и прелесть этого распоряжения, что за дело берется сам Трамп. Он понял, что от охоты на ведьм можно спастись одним способом — стать «охотником». Причем с автоматом, если исходить из того, что наказания вступают в силу автоматически, стоит лишь кому-то кого-то в чем-то таком заподозрить. Трамп хитро перевел санкционный режим на автопилот. И пусть теперь всем управляет система. Но под его чутким руководством.

Директор Нацразведки Дэн Коутс пояснил, что это не только «ответ» России за 2016-й год, но и «предостережение» другим странам. Не скажи он это, можно было бы и не догадаться, о ком речь. В документе о России — ни слова. Поэтому на Капитолийском холме его посчитали отпиской. Говорят, это больше декларация, чем угроза. Но Трампу не важно, что говорят. Этот его указ фактически перевернул содержание предыдущих серий. Если прежде США размахивали кулаками после драки, то теперь, получается, что до.

Это не меняет ничего. Кроме самооценки. Раньше-то они мстили тем, кого не поймали, а сейчас пугают тех, кто еще не пришел. Вроде как перехватили инициативу. Но со стороны это все равно выглядит, как бой с тенью. Она же сдачи не дает, поэтому из битвы с ней всегда выходишь победителем.