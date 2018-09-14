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Депутат Караваев отдал кресло в думе Екатеринбурга «варягу» из Среднеуральска
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Депутат Караваев отдал кресло в думе Екатеринбурга «варягу» из Среднеуральска 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Действующий депутат Екатеринбургской городской думы Александр Караваев отказался от места в следующем созыве. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров.
Караваев, который шел в «первой тройке» «Справедливой России», отказался от мандата. Место ушло в территориальную группу № 4 (Вокзальный), но ее лидер Александр Колесников выиграл гонку в одномандатном округе, а остальные члены — безработный Леонид Тихонов и бизнесмен Сергей Козлов — отказались войти в думу. В результате мандат принял депутат думы Среднеуральска Виталий Сухов, возглавлявший группу № 3 (Юго-Запад).
Дозвониться до Александра Караваева корреспонденту «ФедералПресс» не удалось. По информации источников, он может получить предложение о работе от омского губернатора Александра Буркова, который ранее возглавлял свердловское отделение «Справедливой России». Сам Бурков не исключал приглашение кадров из других регионов.
Как сообщил Илья Захаров, от мандатов по спискам уже отказались «паровозы»: депутаты Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) и Дмитрий Ионин («Справедливая Россия», депутат заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ). В то же время мандаты приняли кандидаты от «Единой России» Сергей Боярский и Галина Арбузова. Таким образом, шедшие за ними в территориальных группах действующие депутаты Игорь Пехотин и Николай Антонов утратили шансы войти в новый созыв.
«ФедералПресс» напоминает, что накануне была сформирована фракция «Единой России» в новой думе. В нее вошли 19 депутатов. 22 сентября они определятся с кандидатурой спикера.
Фото: Справедливая Россия
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