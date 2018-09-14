Депутат Караваев отдал кресло в думе Екатеринбурга «варягу» из Среднеуральска

Действующий депутат Екатеринбургской городской думы Александр Караваев отказался от места в следующем созыве. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил председатель горизбиркома Илья Захаров.

Дозвониться до Александра Караваева корреспонденту «ФедералПресс» не удалось. По информации источников, он может получить предложение о работе от омского губернатора Александра Буркова , который ранее возглавлял свердловское отделение «Справедливой России». Сам Бурков не исключал приглашение кадров из других регионов.

«ФедералПресс» напоминает, что накануне была сформирована фракция «Единой России» в новой думе. В нее вошли 19 депутатов. 22 сентября они определятся с кандидатурой спикера.

Фото: Справедливая Россия