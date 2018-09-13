Международная федерация разбирается в деле российского бойца муай-тай Ивкина

МОСКВА, 13 сентября. / ТАСС /. Международная федерация любительского муай-тай (IFMA) подключилась к расследованию задержания российского спортсмена Александра Ивкина в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Дмитрий Путилин.

Как ранее сообщал ТАСС, Ивкин был задержан при попытке вылететь из Таиланда в Москву 10 сентября.

"Я связался сегодня с IFMA, они подключились, — сказал Путилин. — Они говорят, что проблема с визой может быть следующая — визу дают на месяц — сам спортсмен выезжал в Камбоджу, потом он вернулся и пробыл в Таиланде еще около месяца. Знающие люди говорят, что выезд в Камбоджу дает разрешение проводить в Таиланде после еще около недели, он же пробыл дольше. Каждый день пребывания просрочки визы стоит 500 бат".

"Если проблема в этом, то завтра IFMA внесет деньги, и его отправят домой. Если в другом — мы будем знать эту информацию", — добавил собеседник агентства.