Сергей Неверов разъяснил процедуру выбора Председателя объединенной Комиссии ГД

Он напомнил, что Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД и Комиссию по вопросам депутатской этики возглавляли представители фракции «Единая Россия», соответственно, «эта квота остается за парламентским большинством».

Председателем Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами является Наталья Поклонская . Комиссию по вопросам депутатской этики возглавляет Отари Аршба.

«И Наталья Поклонская, и Отари Аршба рассматриваются как кандидатуры на должность главы новой объединенной Комиссии ГД, которую предлагается создать на базе Комиссии по этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов», — пояснил Сергей Неверов, добавив, что при этом, согласно положению о Комиссии, те, кто занимают руководящие посты в ней, не смогут возглавлять либо являться заместителями председателей в других комиссиях и комитетах ГД.

Напомним, решение об объединении двух Комиссий в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики ранее принял Комитет по контролю и Регламенту.