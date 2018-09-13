Сергей Неверов разъяснил процедуру выбора Председателя объединенной Комиссии ГД 

«Как только Совет Государственной Думы рассмотрит предложение Комитета по контролю и Регламенту о создании новой объединенной Комиссии, президиум фракции соберется и примет решение о Председателе», — сказал парламентским журналистам руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
Он напомнил, что Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД и Комиссию по вопросам депутатской этики возглавляли представители фракции «Единая Россия», соответственно, «эта квота остается за парламентским большинством».
Председателем Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами является Наталья Поклонская. Комиссию по вопросам депутатской этики возглавляет Отари Аршба.
«И Наталья Поклонская, и Отари Аршба рассматриваются как кандидатуры на должность главы новой объединенной Комиссии ГД, которую предлагается создать на базе Комиссии по этике и по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов», — пояснил Сергей Неверов, добавив, что при этом, согласно положению о Комиссии, те, кто занимают руководящие посты в ней, не смогут возглавлять либо являться заместителями председателей в других комиссиях и комитетах ГД.
Напомним, решение об объединении двух Комиссий в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики ранее принял Комитет по контролю и Регламенту.
Как рассказала его Председатель Ольга Савастьянова, «в опрос о том, чтобы пересмотреть деятельность этих Комиссий прорабатывается с начала 2018 года. По сути, эти две Комиссии были созданы искусственно, потому что очень много общего [в их работе], и те документы, которые в ГД поступают, рассматривает и Комиссия по вопросам депутатской этики и Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах». Парламентарий добавила, что данное решение позволит организовать дальнейшую работу «более системно».