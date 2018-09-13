Президент «Армавира» высказался о будущем главного тренера

Президент «Армавира» Валентин Климко сказал, что руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Арсену Папикяну , несмотря на неудачный старт в Олимп-Первенстве ФНЛ. После десяти туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 2 очка.

46-летний специалист работает в «Армавире» с июня 2016 года. Под его руководством команда по итогам сезона-2017/18 вышла во второй по силе дивизиона российского футбола. В 11-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком-2» (15 сентября, начало — 15.00 по московскому времени).