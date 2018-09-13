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Президент «Армавира» высказался о будущем главного тренера
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Президент «Армавира» высказался о будущем главного тренера 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент «Армавира» Валентин Климко сказал, что руководство клуба продолжает доверять главному тренеру Арсену Папикяну, несмотря на неудачный старт в Олимп-Первенстве ФНЛ. После десяти туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 2 очка.
46-летний специалист работает в «Армавире» с июня 2016 года. Под его руководством команда по итогам сезона-2017/18 вышла во второй по силе дивизиона российского футбола. В 11-м туре команда на выезде сыграет со «Спартаком-2» (15 сентября, начало — 15.00 по московскому времени).
— Неудачный старт в чемпионате не подорвал доверие к главному тренеру, он работает на износ, — цитирует "РИА Новости" Климко. — Мы потихоньку строим клуб, воспитываем тренеров, футболистов. Делаем все шаг за шагом. На «Спартак-2» никакого особого настроя нет, едем в Москву за тремя очками.
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