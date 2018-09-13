48 часов «Спартака», невиновность Черышева и тупик Войнова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 13 сентября.

РЕШЕНИЕ. Терри не приедет. Что делать "Спартаку" ? 37-летний экс-защитник сборной Англии и «Челси» принял решение не переходить в «Спартак». На то, чтобы решить проблему с поиском центрального защитника, у красно-белых есть 48 часов.

ПОДСКАЗКА. Что делать «Спартаку»? Свободный агент на флажке или внутренние резервы После отказа Джона Терри переходить в «Спартак» красно-белые должны до 14 сентября определиться, как справиться с дефицитом центральных защитников. Разбираем все возможные варианты.

БОМБАРДИР. Александр Кержаков : «Дзюба не нужен был только Манчини» Экс-форвард "Зенита" , с этого года возглавляющий юношескую сборную России (U-17), в интервью «СЭ» рассказал о первых шагах в тренерской профессии, старте РПЛ, Дзюбе, Маркизио и Терри.

АРЕНА №1. Пока сборная гастролирует, «Лужники» превращаются в «белого слона» ЦСКА домашние игры группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" , «Ромой» и «Викторией» собирается провести на 80-тысячной арене «Лужники». Три этих матча останутся единственными спортивными мероприятиями, которые примет главный стадион страны до конца года. Что будет дальше?

МОЛОДЦЫ. В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев опубликовал копию письма Испанского агентства по охране здоровья в спорте (AEPSAD), которое изучало его допинг-пробы. Разбирательство началось после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что во время выступлений за «Вильярреал» его сыну делали инъекции гормона роста. Впоследствии Черышев-старший заявил, что журналист его неправильно понял и его сын никогда не применял допинг.

27 МАТЧЕЙ. НХЛ жестко наказала американца за домашнее насилие. Это плохой знак для Войнова В июне форвард «Нэшвилла» Остин Уотсон был арестован по подозрению в насилии в отношении своей девушки. Инцидент случился на заправке: по сообщению полиции, хоккеист поругался с подругой и толкнул ее, на ее груди были видны красные отметины — женщина подтвердила, что это следы действий Уотсона. Игрок был отпущен под залог в 4500 долларов. Позднее лига дисквалифицировала форварда «Нэшвилла» на 27 матчей. Вячеслав Войнов может забыть дорогу в НХЛ?

СМЕХ. Биатлонистов заставят стрелять по очереди. Огненные изменения в правилах На Конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) был принят целый рад принципиальных реформ, которые изменят привычные гонки уже этой зимой. От некоторых изменений вы сильно удивитесь.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний „Спорт-Экспресс“.