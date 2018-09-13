Открыт набор спортсменов в секцию бадминтона в Лосиноостровском

Открыт набор спортсменов в секцию бадминтона в Лосиноостровском районе; она работает в школе № 763 по адресу ул. Таймырская, д. 5. Как сообщили в администрации учебного заведения, записаться могут все желающие в возрасте от 7 до 17 лет — учащиеся с 1-го по 11-й классы.

— Секция бадминтона была создана в сентябре 2000 года на базе школы № 751. Занятия ведет мастер спорта по бадминтону, член сборной СССР, многократный призер чемпионатов СССР и г. Москвы Елена Никитина , рассказали в школе.

За годы работы секции мастерски обращаться с ракеткой научились более 300 ребят; подготовлено 13 кандидатов в мастера спорта, 27 «перворазрядников», а спортсмены становились призерами первенств Москвы.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам с 17.00 до 18.30 часов. Справки по телефонам 8 (495) 474-94-55 или 8 (903) 146-43-80. (иб)