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Открыт набор спортсменов в секцию бадминтона в Лосиноостровском
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Открыт набор спортсменов в секцию бадминтона в Лосиноостровском 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Открыт набор спортсменов в секцию бадминтона в Лосиноостровском районе; она работает в школе № 763 по адресу ул. Таймырская, д. 5. Как сообщили в администрации учебного заведения, записаться могут все желающие в возрасте от 7 до 17 лет — учащиеся с 1-го по 11-й классы.
— Секция бадминтона была создана в сентябре 2000 года на базе школы № 751. Занятия ведет мастер спорта по бадминтону, член сборной СССР, многократный призер чемпионатов СССР и г. Москвы Елена Никитина, рассказали в школе.
За годы работы секции мастерски обращаться с ракеткой научились более 300 ребят; подготовлено 13 кандидатов в мастера спорта, 27 «перворазрядников», а спортсмены становились призерами первенств Москвы.
Занятия проходят по понедельникам и четвергам с 17.00 до 18.30 часов. Справки по телефонам 8 (495) 474-94-55 или 8 (903) 146-43-80. (иб)
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